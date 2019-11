Branky: 38. Počta J., 54. Lhotka - 85. Nový. Rozhodčí: Šedivka, Zita, Fojtík. ŽK: Král, Lhotka – Paul, Krejčí, Luhový, Štěrba. Diváci: 170.

Český lev-Union Beroun: Šebek, Král, Počta D. (67. Poslední), Břížďala, Počta J., Soukup (83. Krejča), Lhotka, Sklenář, Pelikán, Lacina (58. Horel), Krůta. Trenér: Pech.

Utkání Berouna s týmem ze středu tabulky bylo o dotažení se k němu. „Nekoukáme ale na to, ke komu se můžeme dotáhnout. Chceme vyhrávat každý zápas a snažit se získat co nejvíce bodů,“ vytyčil jasný cíl domácí střepolař David Soukup. První gól domácích padl výstavní střelou kapitána Jiřího Počty. „Jirka dal svůj první gól. Ovšem, když se trefí, tak to stojí za to. Balón mu skákal na hranici třiceti metrů od branky, Jiří se do toho opřel a trefil nechytatelnou levou šibenici. Říkal jsem mu, že to byl gól roku,“ usmíval se Soukup. Jeho tým šel do kabin za příznivého stavu. „Zápas byl vyrovnaný, hráli jsme ze zajištěné obrany a soupeře do šancí moc nepouštěli,“ podotkl Soukup.

Druhý domácí gól přidal ve druhém dějství z trestného kopu Tomáš Lhotka. „Limba (přezdívka) si postavil přímák zhruba z pětadvaceti metrů a nachytal brankáře na jeho stranu. Byl to parádní gól a hlavně důležitý pro celý tým,“ řekl berounský hráč. Doubravka však pět minut před koncem Novým snížila. „Závěr byl hektický, ale bojovností jsme urvali důležité tři body. Každé utkání je v této soutěži důležité,“ doplnil ho vedoucí mužstva Štěpán Beránek. „Hosté snížili z takové náhodné situace, ale jsem rád, že jsme to urvali a vzali si tři body,“ dodal David Soukup. Berounský tým má sérii dvou vítězných zápasů a dokonce čtyř zápasů bez porážky, v tabulce poskočil do středu. „Samozřejmě jsme spokojeni, že už jsme čtyři zápasy neprohráli, ale vždy to může být lepší,“ řekl David Soukup, který se chystá se spoluhráči do Sedlčan: „Bylo by super natáhnout vítěznou sérii, ale víme, že v Sedlčanech nás nečeká nic jednoduchého. Vždy je tam těžké vyhrát a v posledním zápase to bude platit dvojnásob. Každopádně jedeme tam bodovat a užít si konec první části sezony.“

Hořovicko – Petřín Plzeň 0:3 (0:0)

Branky: 46. Vohrna, 55. Provod, 56. Šimáně. Rozhodčí: Fišer, Svoboda, Kvaček. ŽK: Novotný – Bendl, Černý, Vinkler. Diváci: 110. FK Hořovicko: Křikava, Hlídek (64. Bělohlávek), Machurka, Mencl, Kuchař, Pyšek, Balvín, Klimeš (81. Königsmark), Zítek (57. Šíma), Mach, Novotný (85. Frydrych). Trenér: Himl.

V první půli hlavně v prvních třicet minutách bylo Hořovicko jasně lepším týmem než Petřín. „První půle byla až na několik pomalejších reakcí při dostupování hráčů soupeře v pořádku,“ uvedl trenér domácích Petr Himl. Na obou stranách se rozezvučela břevna, ale více šancí měli domácí, jejich útočné duo Mach – Novotný s podporou ostatních Petřínu zatápělo. „V prvním poločase jsme napočítali sedm brankových příležitostí včetně té do břevna. Lituji všech,“ krčil rameny kouč domácích.

Po příchodu z kabin se diváci těšili, že Hořovicko Plzeňany dorazí, ale přišla hrůzná desetiminutovka, lehké ztráty míče, ataky hostů a jejich vedení o tři góly. „S týmem se vlastně nic nezměnilo. V kabině jsme o půli navíc kluky upozorňovali na zjednodušení hry na obranné polovině, koncentraci nejen na míč, předvídání možných ztrát, které s přicházející únavou mohou přicházet. Smolných deset minut druhé půle rozhodlo,“ smutnil Himl. Při ztrátě 0:3 šli postupně na plac ofenzivní hráči, Hořovicko mělo šance na korekci, na Novotném si však dvakrát smlsnul gólman Suchý. „Představte si, že celý týden děláte vše pro to, abyste uspěli, vše se daří, máte dobrý pocit a během deseti minut přijde kolaps a řekl bych až komediální výkon při defenzivní činnosti. Z mého pohledu jsme však měli rozhodnout v prvním poločase, proto jde naše prohra na hlavu ofenzivy,“ uvedl Petr Himl, na jehož tým čeká sobotní důležité utkání na umělé trávě posledního Chebu za umělého osvětlení, takže se změní i příprava: „Páteční trénink budeme absolvovat na UMT v Berouně.“