Branka: 25. Krůta. Rozhodčí: Kříž, Hodek, Špindlerová. ŽK: Lacina - Matoušek, Červený. Diváci: 100.

Český lev-Union Beroun: Šebek, Krůta, Počta D., Pipiška (17. Lacina), Břížďala, Soukup (65. Krejča), Počta J., Štrougal, Lhotka, Poslední, Sklenář. Trenér: Podzemský.

Hosté přijeli pod vedením trenérů Plocka a Skály s mladým mužstvem, nejstarším byl dvaadvacetiletý Krejčí, a čtyřmi hráči do devatenácti let v základní sestavě. Beroun má ve svém středu ale také mladé hráče, takže divizní utkání bylo hodně o pohybu. A také o výkonu obran a brankářů. „Věděli jsme, že rezerva Budějovic má kvalitní mladé mužstvo a proto jsme chtěli vstoupit dobře do zápasu. Vytvořili jsme si několik šancí a jednu proměnili, poté se nám hrálo lépe a hru jsme kontrolovali,“ uvedl brankář vítězného celku Pavel Šebek.

Berounský gólman se proti rezervě prvoligového celku zaskvěl vychytanou nulou. „Největší šanci měly Budějovice v prvním poločase, kdy jsem naštěstí dokázal vyrazit střelu a následně i dorážku. Do dalších šancí jsme už soupeře nepustili. Musím pochválit obranu, která hrála velmi dobře,“ usmíval se Šebek. Vychytat nulu za stavu 1:0 není ale jednoduché, celek i brankář mohou být nervózní z blížícího se zisku tří nečekaných bodů. „Nervozitou naštěstí netrpím a myslím, že ani kluci nebyli nervózní. Závěr utkání jsme zvládli dobře, soupeře jsme nepouštěli k žádným větším šancím,“ řekl berounský gólman.

Tři body jsou pro Beroun hodně důležité, určitě si je zvlášť proti výtečnému soupeři považují. „Věděli jsme, že soupeři za námi nějaké body získali a proto jsme potřebovali vyhrát. Jsme rádi, že jsme získali hned tři, které budeme chtít potvrdit v dalším zápase proti Soběslavi,“ věří Pavel Šebek.