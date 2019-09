Branky: 27. Břížďala, 50. Soukup. Rozhodčí: Matyš, Vrchota, Novotný. ŽK: J. Počta, Krůta, Lhotka - Nedbalý. Diváků: 80.

Český lev-Union Beroun: Šebek, Horel, Počta D., Pipiška, Břížďala, Soukup, Počta J., Štrougal, Sklenář, Poslední, Krejča.

Beroun vstoupil do utkání s odhodláním dojít si pro tříbodový zisk. Domácí měli lepší vstup do utkání, Mariánské Lázně začaly naopak špatně. V úvodních dvaceti minutách byl Beroun více na míči, a když se Viktoriáni trochu začali vyrovnávat, vstřelil Tomáš Břížďala úvodní gól utkání.

Beroun dal do zápasu všechny své síly a hrál na hranici obětavosti. Hosté i přesto pomýšleli na bodový zisk, jenže všechny jejich tři příležitosti obrana domácích v čele s Pavlem Šebkem zlikvidovala. Berounu se pak podařil vstup do druhého dějství, skórovat se podařilo Davidu Soukupovi. A protože svěřenci trenéra Podzemského hráli až do konce utkání s větším nadšením, zůstaly tři body na Ostrově.