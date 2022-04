Berouňané byli v prvním poločase jasně lepší a svojí převahu zužitkovali ve dvoubrankový náskok po gólech Marka Horela a Tomáše Lhotky. Mýtu se nedařilo vůbec nic, o čemž svědčil i pozdní příjezd některých jeho hráčů na zápas. Svěřenci trenéra Martina Pecha byli bojovnější a odhodlanější.

Hosté i přes příchod exligového Martina Zemana nic moc nepředvedli a připsali si třetí prohru na jaře v řadě. I přesto, že hosté poslali do druhé půle hned čtyři nové tváře, na umělé trávě Máchovny se jim nepodařilo hráče ČLU potrápit. Ti navíc přidali třetí hřebík po mýtské rakve deset minut před koncem zásluhou Olega Knyazeva a mohli se radovat ze tří důležitých bodů.

V dalším divizním kole zajíždí Beroun do Mariánských Lázní, kde půjde o dost. Pokud by ČLU nějak bodoval, přiblížil by se pak záchranným příčkám. Utkání je na programu v sobotu od čtvrt na jedenáct.

Branky: 17. Horel, 29. Lhotka, 80. Knyazev.

Rozhodčí: Peschel, Jati, Ježek.

ŽK: Lhotka, Poslední – Gavrylovskyy, Brož, Buršík, Patrovský.

Diváci: 98.

Český lev-Union Beroun: Šebek, Landa, Krůta, Knyazev, Břížďala, Pipiška, Bilotzerkovetz (57. Lacina), Lhotka, Tarasov (80. Poslední), Horel (84. Novosad), Krpálek ( 84.Tarhaj). Trenér: Pech.