Už podzimní část sezony se nedohrála, navíc pak nebyly umožněny ani společné tréninky. Ta vynucená pauza je čím dál tím delší a stále není jasné, kdy to skončí. To pro aktivní sportovce asi není nic příjemného, souhlasíte?

Souhlasím. Začátek jara se neustále posouvá, od původního termínu 31. ledna už jsme pomalu na konci března a zase se to určitě posune. Hráči se tak individuálně připravují již bezmála tři měsíce. Pokud by se měly soutěže dohrávat, je podle mého názoru po tak dlouhé pauze nutné mít alespoň měsíc na herní přípravu. Pokud by takový časový prostor nebyl, bylo by na místě zopakovat loňské řešení. Mám tím na mysli soutěže, v kterých dochází k postupům, či sestupům.

Aktuální situace navíc není právě přehledná. Jak jste uvedl, původně se mělo začít už koncem ledna, pak v polovině února a naposledy se to posunulo na konec břevna, což určitě nebude. Věříte, že je šance sezonu ještě dohrát?

Ohledně dalšího vývoje se v sobotu uskutečnil velký mítink za účasti ČOV, ČUS, NSA a zástupců vědy. Vznikl aktuální návrh , který byl předán prostřednictvím NSA vládě. V návrhu je spuštění tréninku dvojic k 29. 3., od 7. 4. skupinové tréninky, od 17. 4. utkání uvnitř klubů a dále 1. 5. spuštění soutěží. Jak reálný ale tento návrh ve skutečnosti bude, to ukážou další dny.

Může být návrh úspěšný?

Poslední formulovaný návrh ze soboty je podepřen i výzkumy v Německu a Dánsku, které proběhly při venkovním sportování. Myslím, že tento návrh má šanci být úspěšný, minimálně co se týče tréninkového procesu a utkání uvnitř klubu, města, či okresu.

Navíc vy máte z podzimu ještě jedno odložená utkání, že?

Je to tak. Nás by čekalo dohrát osm utkání, zápas v Mýtě byl odložen pro nezpůsobilý terén.

Po neúplné podzimní části sezony jste v tabulce divizní A skupiny skončili se se ziskem deseti bodů třináctí. Jak jste to v klubu hodnotili?

Soutěž je velmi vyrovnaná, když mezi čtvrtým celkem a naším momentálním umístěním je rozdíl pouhých tří bodů. Pokud bychom zvládli poslední utkání v Rokycanech za tři body, tak bychom mluvili ohledně našeho postavení v tabulce s větší dávkou spokojenosti. Realita je ale jiná, takže určitě jsme chtěli být v tabulce výše.

Došlo v hráčském kádru přes zimu k nějakým podstatnějším změnám?

K žádným podstatným změnám zatím nedošlo, ale s ohledem na stávající situaci se snažíme kádr ještě více rozšířit.

S jakým přáním půjdete do případné jarní části sezony?

Pokud se soutěže v jarní části rozjedou, tak já osobně budu mít jen jedno přání. Abychom to jako klub celé zvládli především po zdravotní stránce. Řada hráčů si totiž prošla onemocněním Covid-19 a fyzická zátěž v soutěžním utkání je velká. Prioritou je určitě prevence, kterou chceme vyřešit do začátku případné jarní části.

Nový ročník soutěží 2021/2022 by měl začít o víkendu 7.- 8. srpna. Přejete si, aby už bylo všechno v normálu?

Tak v normálu všechno doufám bude, až v České republice dosáhne proočkovanost na Covid sedmdesát procent. To určitě v tomto termínu nebude, nicméně věřím, že soutěže se v nějakém režimu hrát budou.