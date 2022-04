„Uděláme všechno pro to, abychom neodjížděli z Klatov s prázdnou,“ zněl slogan na berounském webu plný odhodlání na půdě předního týmu divize bodovat. Nicméně se tak nestalo a hosté odjeli ze západu Čech s pětigólovým přídělem.

Do utkání šly Klatovy jako jasný favorit, ale sami si moc dobře uvědomovaly, že je nečeká vůbec nic jednoduchého. „Beroun posílil, dokázal potrápit silné soupeře a hraje teď velmi dobře. Osobně si myslím, že to bude úplně jiný zápas než naposledy,“ připomněl klatovský útočník Antonín Presl podzimní vzájemné měření sil, které skončilo díky jeho dvěma trefám výhrou Klatov 2:0. „My ale hrajeme doma a nic jiného než výhru nebereme. A jestli k tomu přispěji znovu nějakým gólem, budu jedině rád,“ doplnil. A to se mu také povedlo.

Aktivněji ale odstartovali hosté a do statistik zápasu si připsali jako první střelecký pokus. Kousek za vápnem napřáhl Tomáš Lhotka, ale jeho projektil neměl gólové parametry a klatovský brankář Valeš zasahovat nemusel. Postupem času začali domácí fotbalisté více kombinovat a zejména z pravé strany do pokutového území létal jeden centr za druhým. S těmi si ale pozorná obrana Berouna dokázala poradit.

V 19. minutě ovšem mohla děkovat gólmanovi Liboru Novákovi, jenž proti pohotové ráně kapitána Mészárose vytasil bravurní zákrok. Z následného rohu sice u brány Šumavy mírně zahřmělo, ale hlavička Michala Lukeše skončila vysoko nad brankou hostující svatyně.

Západočeši byli při chuti a další šanci si vytvořili jen o minutu později. Čerstvě upečený rohlík z pravé strany v podání Prančla doputoval v pokutovém území na hlavu naskakujícího Brabce, ale jeho nebojácný trkanec skončil jen vedle brány. V síti neskončil ani akrobatický pokus Zajíčka z 27. minuty, který se položil do dobře zahraného rohu spoluhráče Michala Marka.

Tlak Klatov v těchto chvílích gradoval, ale k vedoucí brance chyběl domácím přece jen větší klid v řešení finální fáze. Ve 30. minuty zakončoval pohotově hlavou po rohovém kopu znovu Brabec, ale jen do prostoru, který měl v merku pozorný berounský gólman.

Středočeši se zuby nehty bránili, ale po půl hodině přišli o kapitána Jiřího Počtu, jenž po druhé žluté kartě od arbitra Korandy viděl také kartu červenou. Hosté sice proti verdiktu rozhodčího protestovali, žel pro ně VAR na utkání nebyl k dispozici. V 36. minutě se po delší odmlce ukázali hosté. Lhotka rozjel rychlý kontr a do velké šance se po následném centru z pravé strany dostal na malém vápně nikým neatakovaný Břížďala. Ten se však své superšance asi zalekl a hlavou mířil zcela nepochopitelně vedle Valešovy brány.

Pět minut před koncem se už dočkali domácí. Preslova střela po kombinaci se Zajíčkem sice skončila jen na tyči a následnou dorážku Brabce vyrazil gólman Novák, ale k balonu se poté dostal Zajíček, jenž zajistil svému týmu vedení. Mladý snajpr vstřelil už třináctý gól v sezoně.

Za malý okamžik bylo pro Berounské ještě hůř. Presl si totiž elegantně převzal dlouhou přihrávku od jednoho ze svých spoluhráčů a Novákovi v kleci hostů zahrál jako velice zkušený virtuos České filharmonie na housle – 2:0. V závěru poločasu mohli hosté korigovat, ale upalujícímu Bilotserkovetsovi balon při střelbě zatančil a skončil skoro až za ochrannou sítí.

Malou chvíli po změně stran Beroun postihla další bolestivá zpráva. Rozhodčí totiž odpískal ve prospěch domácích pokutový kop. Míč si na penaltový puntík postavil Jan Zajíček a poslal gólmana na druhou stranu. V 55. minutě mohl náskok domácího výběru navýšit Antonín Presl, ale přímý kop z pětadvaceti metrů zůstal daleko za očekáváním.

Po hodině hry už to ale bylo o čtyři góly. Adam Vacek rychle vyvezl míč z vlastní poloviny, poslal do úniku agilního Jana Zajíčka, jenž zřejmě není příznivcem Skrblíka McKváka z Kačeřích příběhů, zvedl hlavu a na malém vápně našel zcela volného Michala Lukeše, pro něhož nebyl problém uklidit míč do opuštěné sítě.

V tu chvíli se na hřišti odehrávala exhibice domácích. Pátý klatovský gól zmařil zvednutý praporek pomezního rozhodčího, který zkazil hattrick Zajíčkovi. Ještě předtím gólmanu Novákovi zvonilo v uších, když jej zachránila tyč. V 70. minutě mohl pátý hřebíček do berounské rakve zatlouct střídající Martin Janda, ale s jeho umístěnou ranou k pravé tyči si hostující chytač míčů hravě poradil.

Vyvolávaný bůr vyslyšel v 85. minutě střídající Zdeněk Krejčiřík, ke kterému se dostal míč poněkud šťastně do pokutového území, kde zasekl chytře svému obránci z pravé na levou nohu a propálil vše, co mu stálo v cestě.

Minutu před koncem mohli Klatovští přidat šestou branku, ale Lukešovi po nezištné přihrávce Zajíčka chyběly k oslavě jen centimetry.

Zbývající minuty branku fanouškům na prořídlé tribuně, ale okolo natřískaných klandrů či prostoru u Hospůdky v Ofsajdu už nenabídly, i tak se ale v podání SK Klatovy 1898 jednalo o mimořádně povedené odpoledne.

Branky: 41. a 50. PK Zajíček, 43. Presl, 60. Lukeš, 85. Krejčiřík.

Rozhodčí: Koranda, Vrchota, Langmajer.

ŽK: Mészáros, Zajíček, Šoul – J. Počta, Břížďala, Knyazev, tarhaj, Poslední.

ČK: 32. J. Počta.

Diváků: 130.

Český lev-Union Beroun: Novák, Bilotserkovets, Počta J., Horel, Knyazev (70. Novosad), Břížďala (46. Poslední), Tarhaj, Krůta (46. Krpálek), Lacina, Lhotka, Pipiška (46. Tarasov). Trenér: Pech.