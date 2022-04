Fotbalistům mariánskolázeňské Viktorie se v jarní části Fortuna divize A příliš nedaří, a to se promítlo i do tabulky, kde se klub z lázeňského města nacházel před důležitým duelem na jedenácté příčce divizní skupiny A se čtyřiadvacetibodovým ziskem. Jenže Beroun na tom byl i přes dvě pěkná jarní vítězství nad Lomem a Mýtem ještě hůř, když zaujímal předposlední místo.

I proto bylo jasné, že Český lev-Union by v případě výhry snížil rozdíl na šest bodů. Jenže to se nestalo. Hosty v Mariánských Lázních nejprve zaskočil v prvním poločase domácí Braun, který otevřel skóre. Ještě hůř bylo těsně před přestávkou, kdy musel předčasně do kabin hostující Tomáš Lhotka.

Celý druhý poločas hrál Beroun o deseti lidech, bojoval, ale na kýžený vyrovnávací gól nedosáhl. Naopak minutu před koncem přidal druhý gól domácích Nedbalý. Viktoria tak navázala na podzimní výhru v Berouně v poměru 4:1, teď vyhrála doma 2:0.

Další důležitý duel, kde byl ČLU mohl uzmout body, čeká na svěřence trenéra Pecha v sobotu, kdy hostí od 17 hodin jedenácté Rokycany.

Branky: 28. Braun, 89. Nedbalý.

Rozhodčí: Pena, Kastl, Fencl.

ŽK: Kořistka, Kapolka – Lhotka, Tarasov, Pipiška.

ČK: 43. Lhotka.

Diváků: 90.

Český lev-Union Beroun: Šebek, Počta, Horel, Knyazev (76. Poslední), Břížďala, Tarasov (76. Bilotserkovets), Krůta, Krpálek, Lhotka, Pipiška, Tarhaj (46. Lacina). Trenér: Pech.