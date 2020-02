Branky Králova Dvora: Kraus 2. FK Králův Dvůr: Špicl, Procházka, Hell, Bouček, Blažek, Kraus, Beňo, Šebek, Šolaja, Debellis, Kůžel, střídali Zelenka, Krejdl, Podroužek, Krejča.

K dalšímu utkání vyjeli třetiligoví Cábelíci v sobotu na umělku divizního Meteoru Praha. V prvním poločase měli překvapivě více ze hry Pražané, kteří svojí aktivitu ozdobili vedoucím gólem. Přestávka Královu Dvora prospěla i díky pokárání od trenérů a Cábelíci byli lepším týmem. Začali si vytvářet i brankové příležitosti, skóre se jim podařilo otočit díky dvěma gólům Martina Krause. Z vítězství se ale nakonec Králův Dvůr neradoval, protože domácí využili chvíli před koncem nedůslednosti obrany hostů a vyrovnali.

ČLU Beroun - Horky nad Jizerou 1:2 (0:1)

Branka domácích: Krůta. ČLU Beroun – 1. půle: Šebek, Poslední, Břížďala, Počta D., Štrougal, Lacina, Pipiška, Počta J., Pošmurný, Sklenář, Lhotka, 2. půle: Hůla, Tarhaj, Břížďala, Poslední, Tlamsa, Pipiška, Král, Soukup, Lhotka, Pošmurný, Krůta.

Na Máchovně sice divizní ČLU Beroun prohrál, ale mohl také vyhrát. „Hlavně v prvním poločase jsme neproměnili pár dobrých příležitosti a výsledek mohl skončit ve prospěch pro nás. Bylo to vyrovnané na obou stranách, my jsme dobře kombinovali a dostávali se do šancí. Soupeř hrozil hlavně z akcí po lajnách. Řekl bych, že to bylo vyrovnané utkání s kvalitním soupeřem,“ hodnotil utkání domácí hráč Lukáš Sklenář. K němu se přidává s názorem na utkání trenér Martin Pech: „Přípravné utkání mělo již charakter mistrovského zápasu. O lepší výsledek nás připravilo několik gólově nedotažených dobře se rozvíjejících akcí, včetně mizerné koncovky. V součtu obou poločasů jsme podle mého názoru byli herně o něco lepším týmem, což je pro nás povzbuzení pro druhou polovinu přípravného období.“

Beroun nastoupil do zápasu týden po soustředění. „Po dlouhé době jsme byli skoro kompletní, také tomu odpovídal průběh utkání,“ řekl Lukáš Sklenář, který dodal: „Byl to první zápas po kondičním soustředění. Myslím si, že jsme ho zvládli dobře, až tedy na výsledek. Výsledky, věřím, přijdou v soutěži.“