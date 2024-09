Cábelíci měli dokonalý vstup do utkání, když už po dvou minutách skóroval Filip Benda, jenže pokračující dobrý výkon totálně kazila jejich koncovka. Dost šancí zazdili, a tak hosté pořád cítili naději na zvrat.

„Pro mě to bylo takové hořkosladké vzhledem k tomu, že jsem tam dřív působil jako hráč. Takže jsem viděl starý známý, za což jsem rád. Bohužel začátek mi přišel, že když rozhodčí pískl do píšťalky, tak půlka našich hráčů byla ještě na D5. Prvních dvacet minut domácí jednoznačně jednoznačně lepší ve všem, ve všech směrech," přiznal rokycanský trenér Michal Veselý, jemuž chyběli čtyři hráči.

V 55. minutě však udeřil poprvé od letního příchodu z Kladna záložník David Čížek a bylo to 2:0. „Konečně přišla moje chvíle, zatím jsme skóroval jenom v přípravě. Odrazil se ke mně balon a já prostřelil vše, co bylo v cestě,“ popisoval svou trefu Čížek, jenž si po gólu užil oslavné “letadýlko”.

Králův Dvůr pak zápas ovládl a přidal střelcem Krausem a v závěru Boučkem ještě dva góly. Do kabin šli hoši za potlesku publika.

„Kdyby byl poločas 6:0, nikdo by nemohl říct ani slovo, jenomže jsme se předháněli, kdo zahodí větší tutovku. Po přestávce jsme dokonce nedali ani penaltu, ale aktivita se nám nakonec vyplatila. Zcela zaslouženě jsme vyhráli 4:0 a užili si ódy od fanoušků za předvedený výkon a tři body,“ hodnotil David Čížek.

„Bohužel, od některých hráčů to byl odevzdaný výkon. Takhle si o to, aby zase nastoupili v základu, někteří opravdu neřekli. Budeme se muset nad tím zamyslet. Všichni vnímáme, že to bylo špatné. Královák každopádně prokázal svoji nesmírnou kvalitu," hodnotil zklamaný hostující trenér Veselý.

David Čížek zve fanoušky na sobotu 28. září opět na stadion Cábelíků, kteří v 10:30 hodin přivítají předposlední Přestice. „Chceme navázat na výkon ze středy, získat doma další tři body a dostat se konečně v tabulce nahoru,“ dodal Čížek.

FK Králův Dvůr – FC Rokycany 4:0 (1:0). Branky: 2. Benda, 55. Čížek, 65. Kraus, 87. Bouček.

Králův Dvůr: Toman – Benda, Bouček, Chocholoušek, Čížek, Hradecký, Kraus, Sabou, Štěpánek, Krátký, Černý. Střídali Krejča, Osvald, Ladra, Šumilov a Marek.