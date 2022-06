„Trenéři nejvíce apelovali na jejich standardní situace, které měli dobře sehrané. Ale celá obrana fungovala na jedničku a hodně mi při tom pomohla,“ pochválil spoluhráče Koten.

Nula mladého gólmana potěšila. „V podstatě až na dvě střely v druhé půli nebyl Cheb moc střelecky nebezpečný,“ poznamenal gólman Hořovic, který byl smutný po promarněné šanci na začátku druhé půle: „Samozřejmě jsem byl naštvaný, že to neskončilo gólem, ale Pyšák (Jan Pyšek trefil břevno) neměl úplně jednoduchou pozici, a to se prostě stane.“

Tým sledoval i ve skupině C, kde to popadlo nakonec pro Hořovice dobře, ale trenéři nedávali na sobě nic moc znát. „Až do poslední chvíle jsem nevěděl, že nám stačí remíza, takže samozřejmě že zavládla euforie. Záchranu jsme samozřejmě oslavili a těšíme se na další sezonu,“ dodal rozradostněný Matěj Koten.