David Soukup: Šancí jsme měli víc, penaltová loterie nám nevyšla

Povzbuzeni dvěma domácími výhrami nad Klatovy a Mariánskými Lázněmi se vydali fotbalisté Českého lva-Unionu Beroun k dalšímu diviznímu utkání na západ Čech. Nebylo to daleko, vždyť po dálnici je to do rokycanských Husových sadů kousek.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv