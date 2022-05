Fanoušci lehce favorizovali hostující Hořovice, které mají za sebou šňůru tří výher a přiblížily se záchranným příčkám. Beroun však před týdnem loupil v Sedlčanech, takže ještě mohl doufat.

„Do týmu nás přišlo pár nových tváří a dostali jsme ten správný impuls. Pod trenérem Pihávkem makáme celkem slušně,“ řekl pozdější hrdina derby Rostislav Jandera.

Pro oba celky šlo o hodně, prací trenérů bylo tým zklidnit. „U nás v kabině to je většinou teď vždy v klidu, tým si začíná sedat a partu máme velmi slušnou,“ uvedl Jandera, který k derby dodal: „Pro nás to byl stejný zápas jako každý jiný, ve kterém vyloženě musíme uspět a bodovat, pokud chceme divizi zachránit a nehonit to v posledním zápase.“

Diváků se sešlo hodně, do ochozů jich přišlo 250. Na gól čekali příznivci dlouho. „Šancí jsme měli dost, ze začátku zápasu měl velkou šanci Jirka Mareš, ale bohužel o kousek minul. V druhém poločase jsme měli hezký přímý kop Martina Poláka a potom nám sudí neuznal branku, kvůli ofsajdu, který máme natočený. K ofsajdu chybělo cca metr a půl,“ zlobil se hořovický hráč.

Devět minut před koncem gólově udeřil. „První gól jsem trefil přímo z rohu, kdy jsem kopal z naší pravé strany. Druhý jsem dorazil do brány, lob Martina Poláka berounští hráči vyrazili z brány a já ho dorazil do sítě,“ radoval se Rostislav Jandera.

Hořovice se dotáhly bodově na čtvrtý celek od konce Jindřichův Hradec, Beroun zůstal poslední společně se Sedlčany.

Branky: 81. a 90. Jandera.

Rozhodčí: Mičan, Šiška, Hamouz.

ŽK: Krůta, Lhotka – Mareš.

Diváci: 250.

Český lev-Union Beroun: Šebek, Počta, Lacina (24. Krpálek), Horel, Břížďala, Tarasov (85. Knyazev), Landa, Tarhaj (73. Poslední), Pipiška, Lhotka, Krůta. Trenér: Pech.

SK Hořovice: Koten, Hlídek, Kuška, Mareš (90. Šíma), Plánička (84. Bělohlávek), Pyšek, Jandera, Polák, Bublík, Königsmark (74. Wacker), Smetana. Trenér: Pihávek.

