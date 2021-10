Prvním překvapením bylo, že se hraje na umělé trávě. U pokladny se diváci dozvěděli, že Beroun nesouhlasil s tím hrát na trávě. Umožnilo to nahlášení hřišť, které mají Hořovice v pořadí umělka jako první, příroda jako druhá. Někteří fanoušci se na hosty zlobili, ale vše se snažil vyvrátit vedoucí berounského týmu Štěpán Beránek: „Nemohli jsme na návrh přistoupit, protože žádný nebyl a oficiálně se mělo hrát na umělé trávě, tak se na ni hrálo.“

Do prvního poločasu vstoupili zpočátku lépe domácí, jenže postupem času se jejich nakopávané míče míjely účinkem a Beroun převzal iniciativu. Pramenila z toho i nastřelená tyčka. Na hřišti byl k vidění spíš boj než hezká kopaná. Když pak domácí nastřelili břevno, udeřili na druhé straně hosté. Jiří Počta zahrál trestný kop ze strany, na který zkoprnělá obrana domácích nereagovala a Miloš Novák lehce přehodil Bramboru. „V prvním poločase jsme byli lepším týmem,“ podotkl Beránek.

Berounský celek se ve druhé půli představil v jiném světle, jeho hráči se zatáhli a čekali na brejky. „Přesně to byla taktika pro druhou půli,“ řekl vedoucí ČLU. Na hřišti se přiostřilo a nervozita na lavičkách narůstala, sám Beránek dokonce obdržel žlutou kartu od sudí. „Nelíbil se mi tam její verdikt. Ale emoce k tomu patří. Jinak bych řekl, že rozhodčí v čele se slečnou Hessovou zvládli utkání dobře,“ pochválil trojici v černém. S tím naopak nesouhlasil domácí stoper Václav Mencl. „Na půlce nám píská ruce, které nebyly, naopak v jejich vápně při jejich ruce nic,“ vyprávěl rozhořčeně divákům po zápase. Na mysli měl zřejmě situaci ze začátku utkání.

Nakonec to byl právě Mencl, kdo zatroubil na poplach. Po hodině hry konečně Hořovice pochopily, že se neprosadí nakopávanými míči, jejich stoper třikrát po sobě vytáhl míč po straně. Vyplatilo se to, když přišla konečně pohledná kombinace, na jejímž konci zůstal osamocen kapitán domácích Jan Pyšek a zasunul míč do sítě. Hořovice začaly šturmovat, více se však neprosadily, naopak to byli hosté, kteří v závěru mohli rozhodnout, ale míč zůstal v náručí brankáře Brambory.

Remíza pro oba celky nic neřeší, jejich cesta k záchraně divize bude hodně těžká, když střed tabulky jim pomalu ujíždí. „Samozřejmě je to pro nás ztráta dvou bodů. S mančafty, které jsou v tabulce pod námi, musíme bodovat naplno,“ dodal Štěpán Beránek.

Hořovice – ČLU Beroun 1:1 (0:1)

Branky: 79. Pyšek - 35. Novák. Rozhodčí: Hessová, Hodek, Cihlář. ŽK: Záluský, Mareš, Mencl, Pyšek – Lhotka, Šebek, J. Počta, Krůta, Beránek (vedoucí týmu). Diváků: 180.

SK Hořovice: Brambora - Smetana (73. Wacker), Hlídek, Mencl, Mareš, Mihálik, Klimeš, Pyšek, Záluský (80. Bělohlávek), Bašík, Majid (56. Čapek).

Český lev-Union Beroun: Šebek - Počta D., Počta J., Pipiška (80. Pelikán), Landa, Tarhaj, Novák, Lacina (56. Pošmurný), Krůta, Tarasov, Lhotka.