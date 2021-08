Utkání před týdnem velmi bedlivě sledoval bývalý berounský gólman David Hejcman, v současnosti hájící branku Komárova.

Divizní premiéru popsal takto:

„Setkaly se velmi vyrovnané týmy. Celkový průběh zápasu se odehrával v prostředku hřiště, kde si oba týmy nedarovaly ani centimetr místa. K vidění byla spousta důrazných osobních soubojů, díky tomu musela přijít dvě střídaní u domácích. Břížďala má otřes mozku po souboji při rohu, Jirka Počta koleno po pádu po souboji. Oba týmy těžily maximum ze standardních situací, především z rohových kopů, které měly nacvičené.

V 11. minutě Jindřichův Hradec zahrával rohový kop na kraj malého vápna, balon po souboji propadl až na střed malého vápna, kde hostující hráč zakončoval hlavou. Šebek výborně vyrazil, ale na dorážku hostujícího kapitána Votavy nedosáhl – 0:1.

ČLU Beroun ve 24. minutě zahrával rohový kop po velkém tlaku, byl zahrán na přední tyč do hloučku šesti hráčů. Hosté roh špatně odvrátili do výšky a po té po teči Soukupa propadl do brány. Byla to výborná práce domácích, kdy Soukup a Lhotka skvěle odclonili hostující hráče – 1:1. V poslední minutě prvního poločasu přišla velká šance ČLU Beroun. Stoper Břížďala skvělým pasem nalezl za obranou aktivního Soukupa, který z prvního doteku nahrál vzduchem na Jirku Počtu, který netrefil odkrytou branku.

Velká šance domácích byla k vidění v 52. minutě. Skvělá spolupráce na ose Soukup - Jirka Počta, který ale z první střelou po zemi minul jen těsně branku. Soukup se pak v 55. minutě doslova vrhl do vápna a po kličce na pravou nohu zakončil, po teči obránce letěl balon mimo dosah brankáře hostů – 2:1. Pak ještě Soukup mohl zkompletovat hattrick, ale po přetaženém centru od Lhotky trefil z nulového úhlu tyč. Po trestném kopu Lhotky devět minut před koncem nebyl uznán gól po dorážce Laciny, který stál v ofsajdu. V nastaveném čas měli hosté velký tlak, který berounská obrana ustála i za pomoci skvěle vybíhajícího Šebka, který odvrátil dva centry mimo vápno.“

Berounští fotbalisté nastoupí k druhému utkání v neděli od 14 hodin na hřišti Lomu.