Dalo by se říci, že jste v zápase moc práce neměl, spíš až v závěru. Který okamžik do penalty bylo pro vás nejsložitější?

Křikava: Je pravda, že jsem práce moc neměl. Soupeř si nějaké šance vytvořil, ale netrefil branku. Měli několik nepříjemných centrů do vápna, při nich jsem se asi zapotil nejvíc.

Domácí byli lepším týmem, ale moc vás neohrozili, souhlasíte?

Šebek: Řekl bych, že domácí byli lepší prvních dvacet minut a pak se hra vyrovnala. Nejsložitější pro mě byla situace, kdy domácí hráč hlavičkoval po centru ze strany. Musel jsem se hodně natahovat, abych hlavičku vyrazil.

Snažili se vás rozhodit dohráváním do těla?

Šebek: Je pravda, že domácí chodili hodně do těla. Řekl bych, že někdy i zbytečně, když už jsem měl míč v ruce. Je to fotbal a to k tomu patří, takže jsem to bral v pohodě.

Gól v základní hrací době jste dostal z penalty, jak jste viděl zákrok spoluhráčů?

Křikava: Přiznám se, že ten penaltový zákrok jsem moc neviděl, v tu chvíli jsem se soustředil hlavně na míč.

Vedli jste z penalty, věřil jste ve výhru?

Šebek: Penaltu s přehledem proměnil Lukáš Sklenář, dostali jsme se do vedení. Všichni jsme věřili ve vítězství, ale výhru se nám bohužel nepovedlo udržet.

Domácí zmobilizovali své síly a vyrovnali, kde se stala chyba?

Šebek: Hořovice byly nebezpečné především po standardních situacích a dlouhých autech do vápna. Po jedné takové standardce jsme dostali gól, kdy se nám nepovedlo odkopnout balón z vápna. Míč se odrazil k protihráči, který pak neměl problém skórovat.

Když jste vyrovnali, byl jste určitě hodně rád, že?

Křikava: Tak určitě byl. Potřebovali jsme v tom zápase naplno bodovat a ten gól nám dal velkou vzpruhu, bohužel už jsme další nepřidali, i když na to šance byly.

V závěru ještě létal míč okolo brankové čáry, oddechl jste si, když Novotný nedosáhl na dorážku?

Šebek: Po vyrovnání Hořovice chytly druhý dech a byly ještě více nebezpečné. Naštěstí se jim už utkání nepovedlo otočit.

V úplném závěru se hosté dostali do šance, ale přestřelili, oddechl jste si?

Křikava: V tu chvíli jsem nad tím vůbec nepřemýšlel.

Na penalty jste pustil náhradního gólmana, proč a jaké jste mu stačil předat rady?

Šebek: Na případné penalty jsme domluveni s Martinem Hůlou. Už nám tento tah vyšel v minulém rozstřelu, tak jsme to zkusili znova. Nějaké rady společně s trenérem jsme mu dali, ale hlavně jsem mu popřál hodně štěstí.

Penalty jsou loterie, víc asi dělat nešlo?

Křikava: To se o penaltách sice říká, ale byl to už asi třetí rozstřel za podzim, co jsme prohráli. Tak si myslím, že už to nebude jen o štěstí.

Jaké byly oslavy po výhře v derby?

Šebek: Oslavy byli standardní, po zápase jsme si zakřičeli a oslavili výhru. Hlavně jsme rádi za první body na podzim ze hřiště soupeře.