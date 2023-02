Komárov nastoupil v Bráníku, kterému podlehl 3:5. Domácí tým šel brzy do vedení a ve 24. minutě přidal druhý gól, do poločasu se podařilo snížit zásluhou Lukavského. Po obrátce přidal Bráník tři góly, Komárov snižoval nejprve proměněným pokutovým kopem Mojdlem, na kterého navázal Lehedza. „Úvod utkání vyšel domácím, a to ovlivnilo průběh zápasu. Měli jsme spoustu nevynucených ztrát, byli jsme málo důrazní, na umělce jsme se špatně pohybovali. Byla to nevydařená generálka, musíme se zlepšit,“ řekl trenér Komárova Miroslav Nesnídal.

Cábelíci už mají lepší pohodu, s chutí si zastříleli proti Štětí

Také na umělce, tentokrát na půdě druhého celku divizní skupiny B SK Újezd Praha 4, nastoupily Hořovice a prohrály 0:5. Obdobně jako Komárov si Hořovice špatně zvykaly na agresivní styl domácího celku. Újezd šel do vedení už na konci první desetimutovky a druhý gól přidal do poločasu.Ve druhém dějství přidal Újezd ještě tři góly. V hořovickém dresu mohli skórovat Landa a Čapek, ale procedit míč do sítě se jim nepodařilo.

V sobotu se snad oběma divizním týmům z berounského okresu bude dařit víc. Komárov přivítá od 10:30 celek Mariánských Lázní, Hořovice zajíždí na plzeňskou Doubravku, kde je výkop od půl třetí.