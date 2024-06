Králův Dvůr, který se do divize vrací po dlouhých 17 letech, zahájí sezonu doma se západočeskou Doubravkou, Komárov přivítá na vlastním hřišti pražskou Airtmu a do třetice Hořovice odstartují nový ročník s nováčkem s jihočeského krajského přeboru s Hlubokou nad Vltavou. Úvodní zápasy jsou naplánovány na druhý srpnový víkend a hrát se bude až do poloviny listopadu.

V rámci berounského regionu dojde i na tři derby. První z nich přijde na řadu na konci srpna, kdy Komárov vyzve Králův Dvůr. Další dva duely pak přijdou v rychlém sledu za sebou na přelomu září a října, kdy se Komárov nejprve střetne s Hořovicemi a ty následně přivítají doma Cábelíky.

První polovina sezony bude zakončena v půlce listopadu, kdy Hořovice zajedou do Jindřichova Hradce, Králův Dvůr do Domažlic a Komárov na Doubravku.

Rozpis podzimní části Divize A

1. kolo: (10. - 11. 8.) Komárov-Aritma Praha, Králův Dvůr-Doubravka, Hořovice-Hluboká nad Vltavou

2. kolo: (17. - 18. 8.) Soběslav-Hořovice, Aritma Praha-Králův Dvůr, Milín-Komárov

3. kolo: (24. - 25. 8.) Komárov-Příbram B, Králův Dvůr-Milín, Hořovice-Petřín Plzeň

4. kolo: (31. 8 – 1. 9.) Domažlice B-Hořovice, Komárov-Králův Dvůr

5. kolo: (7. - 8. 9.) Králův Dvůr-Příbram B Rokycany-Komárov, Hořovice-Doubravka

6. kolo (14. - 15. 9.) Aritma Praha-Hořovice, Komárov-Český Krumlov Králův Dvůr-Rokycany

7. kolo (21. - 22. 9.) Český Krumlov-Králův Dvůr, Přeštice-Komárov Hořovice-Milín

8. kolo (28. - 29. 9.) Komárov-Hořovice Králův Dvůr-Přeštice

9. kolo (5. - 6. 10.) Hořovice-Králův Dvůr Vejprnice-Komárov

10. kolo (12. - 13. 10) Komárov-Jindřichův Hradec, Králův Dvůr-Vejprnice Rokycany-Hořovice

11. kolo (19. - 20. 10) Hořovice-Český Krumlov Jindřichův Hradec-Králův Dvůr Hluboká nad Vltavou-Komárov

12. kolo (26. - 27. 10.) Komárov-Soběslav, Králův Dvůr-Hluboká nad Vltavou, Přeštice-Hořovice

13. kolo (2. - 3. 11.) Hořovice-Příbram B, Soběslav-Králův Dvůr Petřín Plzeň-Komárov

14. kolo (9. - 10. 11.) Komárov-Domažlice B, Králův Dvůr-Petřín Plzeň, Hořovice-Vejprnice

15. kolo (16. - 17. 11.) Jindřichův Hradec-Hořovice, Domažlice B-Králův Dvůr, Doubravka-Komárov