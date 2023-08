Pod Remízek přijel nováček divizní soutěže z Tachova, který se do soutěže vrátil poté, co vyhrál jasně Plzeňský přebor. Hořovice ale byly lepším týmem a zaslouženě braly tři body po výhře 2:1.

Jiří Mareš (vpravo) rozhodl o výhře nad Tachovem. | Foto: archiv Deníku/Jindřich Schovanec

Tachov je nováčkem divize, na poslední chvíli ještě doplňoval hráče. V minulé sezoně o zisku bodů rozhodoval přehled trenérů o hráčích soupeřů. „Vyloženě načtené jsme je neměli, ale rozhodně jsme je nepodceňovali, protože plzeňským přeborem projeli naprosto suverénně a pár hráčů měli poměrně šikovných,“ řekl kapitán Hořovic Jiří Mareš. „Ukázalo se, že divizní zápasy s každým soupeřem budou velmi náročné, budou rozhodovat i maličkosti. Čeká nás hodně náročná sezona," uvědomoval si zkušený trenér FK Tachov Jan Pták po pohárové prohře s Klatovy. A měl pravdu, divize je náročná soutěž.

Počasí o celém víkendu fotbalu moc nepřálo, téměř neustálý déšť provázel všechna utkání. „S počasím u nás ale problém nebyl, hřiště je teď v dobrém stavu, naopak nám to vyhovovalo pro rychlejší kombinaci,“ řekl Mareš. Utkání se trochu přibrzdilo na konci první desetiminutovce, když došlo ke srážce hlavami mezi domácím Nikolasem Wackerem a hostujícím Jaroslavem Šroubem. Oba hráči odjeli do nemocnice na ošetření, spravilo to několik stehů.

Utkání se pak rozjelo a do vedení šli ve 22. minutě hosté Pavlem Kořínek, domácí vyrovnali po chvíli zásluhou Michalem Záluským. „Bohužel i přes naší aktivitu a pár šancí v úvodu, které jsme neproměnili, jsme inkasovali z první a vlastně i nakonec poslední střely na naší branku. Naštěstí jsme hned po pár minutách vyrovnali a především ve druhé půli měli spoustu šancí a situací v přečíslení dva na jednoho nebo tři na dva, které jsme řešili bohužel nepřesně a zbrkle,“ popsal další děj na hřišti hořovický kapitán.

Při jedné situaci vědoucí k úniku, který mařil v 56. minutě hostující Kyrylo Semenov jen podražením zezadu a po červené kartě musel opustit hrací plochu. Hořovice přesilovku využily, byl to právě Jiří Mareš, který dal na konečných 2:1. „Naštěstí jednu z mnoha našich šancí jsme dotáhli alespoň k jednomu gólu a zaslouženě vyhráli,“ usmíval se. V závěru ještě šel ven po druhé žluté hostující Umanskyi.

Zisk tři bodů v premiéře nového ročníku je dobrým vstupem do dalších bojů ve skupině A. „Vstup do soutěže je vždycky důležitý, takže jsme samozřejmě rádi za vítězství, které sice mělo být vyšší, ale důležité jsou ty tři body. Doma je třeba vyhrávat, teď jedeme do Soběslavi, kde je to vždycky hodně těžké. Každopádně uděláme maximum, abychom urvali nějaké body. Náš tým je teď dobře sehraný a patří k tomu lepšímu v divizi, nemáme se koho bát. Je to jen o přístupu a koncentraci, fotbalově se můžeme měřit s jakýmkoliv soupeřem v divizi,“ věří celku Jiří Mareš.

Hořovice – Tachov 2:1 (1:1)

Branky: 29. Záluský, 78. Mareš - 22. Kořínek.

Rozhodčí: Polena, Jakl, Gunitš.

ŽK: Vokůrka, Mareš, Kos, Bělohlávek – Umanskyi, Viterna, Braun, Frank.

ČK: 56. Semenov, 88. Umanskyi.

Diváci: 120.

SK Hořovice: Beran, Vokůrka, Hlídek, Puchmertl, Kuška, Mareš, Záluský (75. Š. Šíma), Wacker (14. Kos), Vostárek, Landa, Čapek (69. Bělohlávek). Trenér: Ivan Pihávek.