Psala se druhá desetiminutovka, když králodvorský brankář Toman čelil dvěma nepříjemným situacím. Ofenzivní hvězda hostů, Lukáš Roubal, si na jeho zákrocích vylámala zuby hned dvakrát. Poprvé se Toman natáhl k tyčce po přízemní střele, podruhé včas vyběhl proti samostatnému úniku. Následné dorážce vystavil stopku stoper Chocholoušek.

I ve zbývající části prvního dějství měla větší šance Doubravka, nebezpečnou střelu zažehnali společnými silami Šumilov a Toman. „Naším cílem bylo držet balon, hrát útočně, kombinačně a zároveň mít kompaktní obranu, což nám jako jediné úplně nevycházelo. Dělali jsme chyby, ztráceli jsme míče a nestíhali jsme se vracet,“ přiznal brankář Cábelíků.

Tempo bylo vysoké, hra se přelévala ze strany na stranu. Domácí v první polovině sice častěji drželi míč, ale výsledkem bylo jen několik pološancí. Kdyby Doubravka vedla o dvě až tři branky, nikdo by se nemohl divit.

Po změně stran se ale útočné výpady hostů omezily na minimum a byli to svěřenci Petra Janoty, kteří nedali soupeřově obraně chvilku klidu. Krausův centr tečoval do sítě hlavou Bouček, ale radost fanoušků zastavil zdvižený praporek pomezního. O pět minut později se rovněž hlavou prosadil Jan Čížek a tentokrát už bylo vše v souladu s pravidly.

Proti střele z úhlu musel znovu zakročit Toman a když vedení domácích v závěru navýšil Černý, bylo o vítězi rozhodnuto. „V prvním poločase měly oba týmy dost sil hrát nahoru dolů. To se ve druhém změnilo, byl vidět velký rozdíl. Soupeř fyzicky odpadl a myslím si, že my máme natrénováno docela dost. Já osobně jsem s tím počítal, že dříve nebo později odpadnou a nakonec se to potvrdilo. Z toho jsme těžili a dostávali se do šancí,“ řekl Daniel Toman.

V dalším kole zajíždí Cábelíci do Vokovic, kde změří síly s Aritmou Praha. Výkop je naplánovaný na sobotu 17. srpna od 10:15 hodin. „Ať pojedeme kamkoliv, budeme chtít přivést tři body,“ dodal sebevědomě Toman.

Králův Dvůr - Doubravka 2:0 (0:0)

Branky: 56. Čížek J., 81. Černý. Rozhodčí: Novotný - Vychodil, Cigáň. Diváci: 200.

Králův Dvůr: Toman - Bouček, Chocholoušek, Šumilov, Čížek D. (86. Krejča), Kraus (86. Osvald), Hradecký, Čížek J. (77. Ladra), Štěpánek (46. Kabele), Krátký, Černý (83. Benda).