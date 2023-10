Na fotbalovém hřišti v pražských Vokovicích se v sobotu ráno představil divizní Komárov. V rámci 12. kola skupiny A ho čekal zápas s druhou Aritmou Praha. Domácí po šňůře tří výher nenašli na Středočechy recept a zápas skončil bezbrankovým smírem.

Brankář Ondřej Bleha vychytal na Aritmě nulu. | Foto: Deník/Jan Bežó

Celý souboj se odehrával ve znamení silných obran. Ani jeden tým nechtěl udělat chybu a podle toho také vypadalo skóre. „Když jsme tam jeli, tak bychom bod brali. Přiznávám, že zápas byl pro oko diváka nezajímavý, ale asi bych tady řekl, že účel světil prostředky. Byl jsem překvapený, že domácí jako druhý - třetí mančaft hráli hodně zataženě a nevyvíjeli na nás tlak,“ komentuje vývoj utkání sportovní ředitel Komárova Luděk Kaufman.

Ani ve druhém poločase se herní obraz nezměnil. „Skoro celý zápas to bylo opatrné, nikdo nechtěl udělat chybu. Nebyly šance, Aritma měla asi dva závary po standardních situacích, to jsme vyřešili a v posledních pěti minutách tuším Karel Vajs přiťuknul Kubovi Lukavskému, který podklouzl ve chvíli, kdy chtěl střílet. Jestli bych spočítal za celý zápas třeba tři velké šance dohromady, tak je to moc,“ říká Kaufman.

Hostující brankář Bleha si ale přeci jen připsal zákrok, když dobře zakročil proti hlavičce. „Nám vyhovovalo, že Alex Trenkwitz šel až do druhého poločasu. Byl nebezpečný, jednu jeho hlavičku chytil Blehič a bylo vidět, že s ním začali víc hrozit ze standardních situací,“ uznává sílu soupeře Kaufman a dodává: „Z taktického hlediska to bylo zajímavé, ale pro oko diváka fotbalová nuda. Nejvíc doteků s balónem měli asi stopeři.“

Aritma - Komárov 0:0. Rozhodčí: Pálek - Fencl, Schveinert. Diváků: 120.

Komárov: Bleha - Suchý, Ženíšek, Pužík, Lang, Vokáč I (80. Nedvěd), Vokáč II (82. Zítek), Lukavský, Vajs, Mojdl (46. Lehedza), Nedavaška.