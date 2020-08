Už ve třetí minutě se řítili hosté na brankáře Tatranu Dřevojana, ten stačil pouze vyrazit, ale Antonín Braniš dokázal míč vrátit do opuštěné svatyně. V desáté minutě bušili hosté do domácí obrany, ta na čele s brankářem chvíli odolávala, na Zítka si ale Dřevojan už nepřišel. „Od první minuty jsme dostali soupeře pod tlak a přinutili ho dělat chyby. Dvě z nich se nám podařilo potrestat,“ řekl trenér Hořovic Petr Himl, kterého doplnil střelec druhého gólu Vojtěch Zítek: „Byl to záměr vlítnout na ně a nechat na hřišti všechno.“

„První gól padl po individuální akci Macháčka (Jan Mach), který nahrával před prázdnou branku Tondovi Branišovi. Druhý padl po získaném balonu po dobrém presinku, kdy se po dvou zblokovaných střelách dostal míč ke mně a já to nějakým způsobem prostřelil,“ zůstal skromným Zítek.

Pro Hořovice nastal neobvyklý pocit, když v zápase vedly a nemusely dotahovat náskok soupeře. „Je to příjemná změna. Kluky to nakoplo a o to víc se semkli,“ usmíval se Himl, jenž přidal pokyny při dvoubrankovém vedení: „Vysunout křídla a přidat třetí gól, pokrýt hráče ve středu hřiště a nenechat obránce soupeře dávat dlouhé míče za naší obranu.“

Pokusy domácích končily na dobře fungující obraně hostů, jedinou šanci Soldáta pokryl gólman. „Byla to nejvýraznější šance soupeře, skvěle to chytil Novák a tým tak důležitým zákrokem podržel,“ vyslal slova chvály trenér Hořovic. „Myslím, že první poločas byl v naší kontrole. Samozřejmě, jak se blížil konec utkání, tak chodilo od domácích hodně dlouhých balonů, s čímž si naše obrana celkem dobře poradila,“ podotkl Zítek.

V domácí kabině to o poločase hodně bouřilo, ale obrázek hry se výrazně nezměnil. S ranou Davida Krůty si Jaroslav Novák bez problémů poradil. Hořovice navíc mohly navýšit skóre. „Šancí na další góly bylo dost. Především v prvním poločase. Já měl stoprocentní šanci, Tonda Braniš šel také sám. Důležitá byla hlavně nula vzadu. To je povzbuzení do dalších zápasů,“ ví dobře Zítek. „Jakou má hodnotu toto vítězství se ukáže až v sobotu po zápase s Jindřichovým Hradcem. Klukům věřím a jdeme si pro další vítězství,“ přidal svůj názor Petr Himl.

Pro domácí přišla ještě nesnáz v závěru, kdy se jejich dva hráči srazili hlavami a museli s tržnými ránami do nemocnice. „Po zápase se zpívalo a slavilo. Výhra přišla po dlouhé době. Na nějaký rozbor nebyl čas. Po domácím zaváhání jsme chtěli vyhrát a jsem moc šťastný, že se to povedlo. Teď je důležité to potvrdit za týden doma,“ dodal Vojtěch Zítek.

Sedlčany – Hořovice 0:2 (0:2)

Branky: 3. Braniš, 11. Zítek. Rozhodčí: Štefan, Krejsa, Ježek. ŽK: Kvěch, Krůta M., Doubrava – Mareš, Bělohlávek, Kraus, Kuška, Novák J. Diváků: 300.

SK Hořovice 1910: Novák J., Klimeš, Mihálik, Kraus, Kuška,

Balvín (88. Smetana), Bělohlávek (90. Novák Mil.), Zítek (72. Vykysalý), Mareš, Braniš (72. Königsmark), Mach. Trenér: Himl.