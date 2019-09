Branky: 45. Chylík, 81. Bálek – 48. Mach. Rozhodčí: Šlapák, Kastl, Tesař. ŽK: Kadula, Horejš – Zítek. Diváků: 340.

FK Hořovicko: Křikava, Hlídek (70. Hošťálek), Machurka, Kuchař, Klimeš (66. Novák), Smetana (46. Mareš), Březina, Mach, Zítek, Pyšek, Bělohlávek. Trenér: Himl.

Na Hořovicko čekala jedna překvapující zpráva, která může souepře vždy nakopnout. Po zápase v Soběslavi skončil na vlastní žádost u týmu Katovic po dlouhých letech a postupech z I.A třídy až do divize trenér Roman Malý. Toho na důležitý zápas zastoupil na lavičce předseda klubu Tomáš Hajdušek. A jeho divizní premiéra vyšla na jedničku.

Hořovicko se představilo v Katovicích vůbec poprvé. „Areál v Katovicích je nádherný, příjemné prostředí, kvalitní hřiště i zázemí. Návštěva vytvořila velmi zajímavou atmosféru. Po této stránce si nemohu na nic stěžovat,“ řekl trenér Hořovicka Petr Himl. Oba týmy se trefily na přelomu poločasů, na konci první otevřel skóre domácí Bálek, brzy po obrátce vyrovnal Jan Mach. „Branku jsme inkasovali po dlouhém míči soupeře do naší obrany. Dále se dostal míč na úroveň vápna k hráči soupeře, který trefil skákavou střelou zadní tyč, od které se míč odrazil před branku, kde byl dobíhající soupeř sám před Křikavou. Naše mužstvo vstřelilo branku po dobré přihrávce Mareše na nabíhajícího Macha, který výborně přehodil brankáře,“ popsal první dva gólové okamžiky kouč hostů.

„Chtěli jsme to odehrát zodpovědně zezadu, a to se podařilo. Říkal jsem klukům, že není ostuda doma vyhrát o jednu branku a není se kam hnát. V přípravě na zápas jsme se zaměřili na standardní situace a jednoduché zakončení. Až na jedno zaváhání při obdržené brance jsme zápas odehráli tak, jak jsme si představovali. V prvním poločase jsme mohli dát i více branek, ale z dobrých pozic jsme to dávali gólmanovi do jeho ideální výšky, kde to všechno pochytal. Soupeř vycítil po vyrovnávací brance šanci, ale my jsme mu nic zásadního nedovolili. V posledních dvaceti minutách byla znát naše větší vůle po vítězství a také jsme dali rozhodující gól, což byla taková třešnička na vítězném dortu,“ shrnul utkání zaskakující trenér Otavy – Katovice Tomáš Hajdušek.

Pro Hořovicko je mrzuté, že dostalo druhý gól, bod byl nadosah. „Srovnávací gól nás hodně namotivoval a věřil jsem, že minimálně bod si z Katovice odvezeme. V týdnu nás výrazně zasáhly chřipky několika klíčových hráčů, kteří vůbec netrénovali a do utkání tak šli fyzicky nepřipraveni. Na základě tohoto faktu jsme přizpůsobili taktiku, která nám vycházela až do 66. minuty, kdy se zranil Klimeš a museli jsme změnit herní rozestavení. Závěr utkání byl vyrovnaný, soupeř využil jedinou gólovou příležitost v závěru utkáni a my odjížděli z Katovice s prázdnou,“ smutnil trenér Petr Himl.