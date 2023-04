V utkání 20. kola divize měly Hořovice za úkol potvrdit výhru s prvním Lomem na hřišti poslední Horní Břízy. Modrobílí si přivezli výhru 3:1.

Po Lomu zdolaly Hořovice i Horní Břízu. | Foto: Hana Grundová

Jan Bežó, Vojtěch Fairaisl

„Horní Bříza se nachází na poslední pozici v tabulce, ale věděli jsme, že to nebude nic lehkého. Domácí výrazně v jarní části zlepšili svoji hru a začali více bodovat. My jsme měli jasný úkol, odvézt si z venkovního hřiště tři body, a to se nám také povedlo,“ netajil se spokojeností střelec dvou hořovických branek Lukáš Landa.

Hned v 7. minutě mohli hosté skórovat. Po standardce Mareše sklepl Puchmertl k Landovi, který zblízka trefil jen brankáře domácích. V 16. minutě Landa vypíchl míč obránci, nahrál Marešovi, který vymyslel vzdušnou přihrávku na Záluského, ten v dobré pozici přestřelil.

O necelých deset minut později Frýdlův výkop prodloužil Polák na Landu, který se tentokrát nemýlil a poslal hosty do vedení. „Kdyby první půle skončila rozdílem tří gólů v náš prospěch, nikdo by se nemohl divit, měli jsme spoustu příležitostí skórovat. Můj gól padl po nákopu našeho brankáře na Poliho, který vyhrál hlavu, prodloužil za sebe, já byl sám před brankářem a trefil jsem to kolem gólmana do branky,“ popsal gólový úspěch jeho autor.

O chvíli později Vostárek přihrál balón za obranu Landovi, který se ještě snažil najít lépe postavené spoluhráče. Ti se ale špatně domluvili a Wacker tečoval míč mimo branku. Ve 37. minutě si Puchmertl narazil s Vostárkem a vydal se na výlet do pokutového území domácích. Ve střelecké pozici se rozhodl nahrát před odkrytou branku Marešovi, který sice skóroval, ale gól nebyl uznán pro ofsajd.

Ve druhém poločase první příležitost měla Bříza. Téměř hned po hvizdu se jeden z hráčů domácích dostal ke střele ze strany, kterou ale ukryl v rukavicích Frýdl. Ani hosté na šanci nečekali dlouho, po přihrávce Hlídka střílel Wacker, jeho pokus zablokoval obránce. V 52. minutě se k přímému kopu postavil domácí Trojanec a střelou na vzdálenější tyč vyrovnal. „Na začátku druhé půle jsme chtěli přidat další gól co nejdřív, ale po pár minutách jsme obdrželi ze standardní situace. Snažili jsme se hrát stále svoji hru a navázat na první poločas,“ řekl Landa.

Hned o dvě minuty po obdržené brance Hořovice opět odskočily, když Záluský podržel míč, přistrčil ho Marešovi a ten centrem přes vápno našel Landu, který ve skluzu dostal míč do sítě. „Určitě nás druhý gól dostal do pohody a ještě víc nás povzbudil hrát směrem k soupeřově brance. Za stavu 2:1 jsme celkem v klidu kontrolovali hru a mohli jsme přidat další dva až tři góly. Soupeř si vytvářel nějaké příležitosti a standardky, ale žádná vyloženě gólová šance ze strany domácích nebyla,“ mínil vytáhlý hráč Hořovic.

Poté ani jeden z hořovické dvojice Šíma - Polák v jasných šancích neuspěli. Nejhezčí akci zápasu sehráli hosté v 81. minutě, když Puchmertlův nákop udržel u rohového praporku Čapek, nahrál Landovi, který z první postrčil na Königsmarka. Ten našel Hlídka, sklepl patičkou na Mareše. Jeho střelu brankář vyrazil před sebe a jako první byl u míče Tomáš Hlídek, který poslal hosty do dvoubrankového vedení.

Ještě jeden gól do domácí sítě mohl přidat Königsmark, když měl po centru Mareše spoustu času, ale brankáře domácích nepropálil. „Vítězství to bylo nesmírně důležité, tři body z venkovního prostředí jsou vždycky velmi cenné. V sobotu chceme prodloužit vítěznou sérii doma s Aritmou,“ je natěšený Lukáš Landa. Pražský tým přivítají Hořovice v sobotu 8. dubna od půl páté.

Horní Bříza – Hořovice 1:3 (0:1)

Branky: 52. Trojanec - 23. a 54. Landa, 81. Hlídek.

Rozhodčí: Panský, Kotalík, Pena.

ŽK: Trojanec, Sedlecký, Čeliš – Záluský, Puchmertl, Čapek.

Diváci: 100.

SK Hořovice: Frýdl, Smetana, Hlídek, Puchmertl, Kuška, Mareš, Záluský (55. Š. Šíma), Wacker (79. Königsmark), Polák (75. Čapek), Vostárek, Landa. Trenér: Ivan Pihávek.