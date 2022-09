Začátek druhého poločasu vůbec nenasvědčoval tomu, že by se mělo udát následné drama. Lukavský nejprve mohl přidat svůj třetí gól, ale brankář Luhový ho vychytal. A pak přišla tragická osmiminutovka v podání domácího celku, kdy si hráči i fanoušci mohli ukroutit hlavu zklamáním. Zásluhou Ungra, Trojance a Česáka to bylo najednou 2:3. „Při druhém gólu to byla tak přesná ulice, že se hostujícímu hráči už snad v životě nepovede,“ krčil rameny kapitán Luděk Kaufman.

Jeho tým ale nehodil flintu do žita a vyhrabal se z podhoubí porážky. Nejprve mohl vyrovnat Ženíšek, ale jehoi přehození brankáře vydolovali hosté z brankové čáry mimo. Poté začaly létat míče do vápna hostů jako Žižkovy dělové koule na hrad Točník.

A nakonec byla obranná zeď Doubravky proražena. A byl u toho dvakrát opět Lukavský, který dokonal v samém závěru obrat a rozjásal početné divactvo.

To po zápase nadšeně vítězným aktérům dlouho aplaudovalo.

Komárov – Doubravka 4:3 (2:0)

Branky: 26., 36., 87. a 89. Lukavský - 56. Ungr, 62. Trojanec, 64. Česák.

Rozhodčí: Šmat, Melničuk, Pachtová.

ŽK: Srp, Lukavský – Nový, Řehoř.

Diváci: 240.

FK Komárov: Altman, Bežó (78. Peták), Kaufman, Ženíšek, Lang, Pužík, Vokáč II, Vokáč I, Srp (63. Klimeš), Vajs (78. Vaníček), Lukavský. Trenér: Miroslav Nesnídal.