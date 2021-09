Hosté odehráli dobrou úvodní partii a domácí tým v určitých pasážích přehrávaly. Hořovice vedl z lavičky namísto nemocného Petra Himla Radek Polák, který musel litovat několika promarněných příležitostí po rozích. Když Otava přežila tyto závary před vlastní brankou, udeřila v 35. minutě z brejku, kdy po centru uklidil k tyči Michal Požárek. Před poločasem ještě zneškodnil brankář hostů Jaroslav Novák velkou šanci Cibulky, který se před ním ocitl osamocen.

Utkání rozhodla hned po obrátce druhá branka Požárka. Domácí útočník hlavičkoval, brankář Novák míč zachytil pod sebou na lajně, ale asistent rozhodčího viděl míč za brankovou čárou a signalizoval gól. Spornou situaci, kterou by rozřešil možná jen elektronický systém, tedy posoudili rozhodčí jako gólovou, což vneslo do řad Hořovic zlobu. Především gólman Novák byl přesvědčen, že to branka nebyla a jal se situaci řešit se sudími. A jak už to bývá, odnesl to červenou kartou. „Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, kritika AR 2 (Jakub Fencl) v přerušené hře. S hanlivými výrazy: „Ty jsi to viděl za čárou, to jdi do prdele". Opakovaně. Brankář hostí přiběhl k AR2 a udělal pohyb hlavy k hlavě asistenta "čelo na čelo", nedošlo však k fyzickému kontaktu. Při odchodu z hrací plochy zahodil brankář rukavici, která trefila AR2 do hlavy. Poté zahodil druhou rukavici směrem do hřiště,“ popsal hlavní rozhodčí Miroslav Duda situaci spojenou s vyloučením.

Brankář Hořovic musel z placu, spolu s ním také Štěpán Šíma, kterého nahradil vedoucím týmu pětačtyřicetiletý Tomáš Janča. Hořovice ale už byly otřesené, naopak Katovice natěšené a do konce přidaly ještě čtyři regulérní branky. „Hlavně, že čistej fotbal. Se nedivím, že se na to spousta lidí radši vy..re. Nejsem naivní, ale líbí se mi, jak o tom hrozně každý pořád mluví a pořád je to často fraška. Spíš mě pak štve někam jet sto kilometrů a bejt tam kvůli pár idiotům za blbce,“ nebral si servítky na své facebookovém profilu kapitán Hořovic Jiří Mareš.

SK Otava Katovice - SK Hořovice 6:0 (1:0)

Branky: 63., 83. (PK) a 90. Kadula, 35. a 48. Požárek, 57. L. Bálek. Rozhodčí: Duda, Pastyřík, Fencl. ŽK: 73. Motl, 86. Janoch - 86. Pyšek, 87. Königsmark. ČK: 48. Novák (HOŘ). Diváků: 265.

SK Hořovice: Novák. Smetana, Kuška, Mareš (74. Vokůrka), Königsmark, Pyšek, Klimeš, Majid, Mencl, Záluský (67. Hlídek), Šíma (51. Janča). Trenér: Polák.