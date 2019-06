ČFL: Benešov – Králův Dvůr 2:1 (0:1)

Branky: 67. Vrňák PK, 74. Turek – 33. Kůžel PK. Rozhodčí: Váňa, Machýček, Švagr. ŽK: Pedro, Lauricella – Sedláček. Diváků: 110. FK Králův Dvůr: Krček, Petr, Bouček, Novák, Zelenka, Šebek, Balšánek, Hejda, Dolák (90. Bíba), Sedláček, Kůžel.

Cábelíci odehráli po středeční prohře v Brozanech stejně i v Benešově. Skóre otevřel z penalty ale králodvorský David Kůžel a hosté šli do kabin za jednobrankového vedení. To se jim však nepodařilo udržet, když domácí vyrovnali Vrňákem. Také z penalty. Nutno podotknout, že oba pokutové kopy byly diskutabilní a hráči obou týmů byli pokaždé zaskočeni. Rozhodnutí přišlo čtvrthodinu před koncem z kopačky domácího Turka.

Divize: Tachov – Hořovicko 2:3 (1:1

Branky: 36. Skopový, 50. Vyleta - 41. Přibyl, 83. Borkovec, 87. Krupička PK. Rozhodčí: Šálková, Cupl, Špindlerová. ŽK: Skopový, Šácha, Habart, Vyleta – Borkovec, Kuchař. Diváků: 130. FK Hořovicko: Grégr, Bělohlávek (89. Frydrych), Krupička, Zítek (93. Jančí), Kuchař, Pyšek, Přibyl (85. Šum), Borkovec, Mach, Balvín, Klimeš.

Ještě sedm minut před koncem domácí vedli 2:1, nakonec si hosté odvezli všechny tři body. Vydařeným závěrem tak Hořovicko v tabulce tachovské hráče přeskočilo.

„První gól Tachova padl po mém, ne úplně povedeném odkopu, který doletěl sotva na půlku, načež došlo k dlouhému balónu za obranu, kde se trochu smolně po zblokování přihrávky vrátil míč zpět k domácímu útočníkovi a ten druhým pokusem přihrával pod sebe do prázdné brány,“ popsal branku brankář Hořovicka Dominik Grégr.

Do poločasu ale hosté zásluhou Přibyla vyrovnali. „Příbův gól byl velice důležitý! Pomohlo to hlavně po psychické stránce, jak jemu, tak celému týmu. Příba dostal hezkou přihrávku mezi obránce a poradil si s tím zkušeně. Jsem rád, že se konečně trefil a vzhledem k počtu našich šancí to bylo vlastně zasloužené vyústění první půle,“ řekl Grégr.

Brzy po obrátce ale dostal Tachov do vedení Vyleta. „Za stavu 2:1 pro domácí jsem si říkal, že by byla opravdu škoda odjet z Tachova s prázdnou, protože jsme určitě měli šance na to vyhrát ten zápas ale ne a ne to tam padnout. Myslím, že i gólman domácích svůj tým podržel. A jak se čas blížil k devadesáté minutě, napětí stoupalo, tak to na sebe vzal Borky, posunul si to na levačku, plácnul do toho, jak to on umí a byla z toho nádherná vyrovnávací branka, která zapadla do bližší šibenice. Kdyby ho kluci z lavičky nezastavili, tak běžel až do Neměcka,“ smál se Grégr po parádním gólu Pavla Borkovce.

Za chvíli si Hořovicko vytvořilo tlak, střele do odkryté branky zabránil rukou Habart a kopal se pokutový kop, který proměnil Krupička. „Penalta byla odpískána po ruce bránícího hráče snad už na brankové čáře, přiznám se, moc dobře jsem to přes celé hřiště neviděl. Penaltu si vzal na starost Krupi a řekl bych, že jsem byl asi víc nervózní než on. Na to, kolik mu je let, kope penalty v zápase s velkým přehledem,“ dodal Dominik Grégr.

Divize: Soběslav – ČLU Beroun 5:0 (3:0)

Branky: 5. PK, 17., 58. a 80. Vaněk, 45. Hromada. Rozhodčí: Šob, Haleš, Průcha. ŽK: Boháč, Mazouch – Lhotka. Diváků: 230. Český lev-Union Beroun: Hůla, Krůta (46. Sklenář), Počta D. (70. Ježek), Lhotka, Počta J. (60. Soukup), Břížďala, Pipiška (55. Krčma), Rigo, Pelikán (73. Král), Štrougal, Horel.

Už v 5. minutě se domácí Filip Vaněk postavil k penaltě a zajistil vedení pro Soběslav. Beroun se nemohl dostat do hry, skórovali už jen domácí. Bylo to právě Filip Vaněk, který v utkání zaznamenal čtyři góly, jednou se k němu připojil Hromada. Hosté odjeli domů s debaklem. Odčinit ho budou moci v sobotu doma, kdy hostí zachraňující se Dobříš.