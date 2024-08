Nymburský deník už několik let sleduje úspěšnou sportovní kariéru nymburského…

Od prvních minut se Hořovičtí tlačili před branku soupeře. Už ve druhé minutě nebezpečně zakončil Mareš, na kterého navázal dvěma střelami na branku Záluský. Další větší příležitost přišla až těsně před odchodem do kabin, kdy Kuška orazítkoval tyčku.

„Očekávaný průběh zápasu, byli jsme víc na balonu. Hluboká se v první půli, dokud měla síly, snažila napadat, ale víceméně jsme si s tím poradili dobře, do ničeho jsme ji nepustili. Sami jsme měli dvě, tři šance plus tyčku po rohu těsně před poločasem, kde jsme si mohli pomoct do dalšího průběhu. Bohužel z toho gól nebyl,“ zhodnotil Jiří Mareš.

Na začátku druhého dějství měla Hluboká svou největší možnost udeřit, proti útočníkovi ale včas vyběhl brankář Beran. „Do druhé půle jsme šli s tím, že soupeře zlomíme. Na začátku ale měli jejich největší šanci, kdy jsme špatně zachytili protiútok a hráč byl sám před Berym (brankářem Ondřejem Beranem), který mu šel rychle pod nohy, míč vyrazil a poté jsme ho odkopli pryč. Od té doby jsme přebrali iniciativu my, soupeř byl zalezlý na své polovině a ani se nesnažil o nějaké protiútoky. Měli jsme i další střely a zakončení, rohy nebo standardní situace, které smrděly gólem, ale bohužel jsme to nedotlačili a zápas nakonec skončil 0:0, takže z mého pohledu jsme měli mnohem blíž ke třem bodům než soupeř,“ řekl Mareš.

On sám pálil tvrdě ze strany, ale dobře proti němu zakročil brankář Pavelec. V poslední pětiminutovce byli Jihočeši pod obrovským tlakem, Kuškův pokus byl sražen mimo tři tyče. Ani Wacker a následně Čapek nedokázali propálit Pavelce a tak utkání skončilo smírem. „Ve druhém poločase jsme soupeře výrazně přehrávali, ale neměli jsme dostatek štěstí a kvality v zakončení. Je to pro nás ztráta, doma jsme zvyklí sbírat spíše tři body, ale nic se neděje, jedeme dál. Soupeř potvrdil, že v krajském přeboru loni dostával málo gólů, kladl odpor a kvůli naší nekvalitě a drobné smůle v zakončení jsme utkání nedokázali přetlačit na naši stranu. Co se týče nasazení a přístupu k zápasu nám nikdo nemůže nic vytknout a věřím, že góly přijdou v dalších kolech,“ prohlásil hořovický kapitán.

Ve druhém kole Hořovice zajíždí do Soběslavi. Výkop utkání je naplánován na sobotu 17. srpna od 17 hodin. „V Soběslavi chceme navázat na výkon z druhého poločasu a z části prvního, kde jsme dokázali, že soupeře můžeme zatlačit a donutit k chybám,“ uzavřel Mareš.

Hořovice - Hluboká nad Vltavou 0:0

Rozhodčí: Nešněra - Švec, Bahník. Diváci: 140.

Hořovice: Beran - Hlídek, Kuška, Puchmertl, Sarvaš - Mareš, Vostárek, Vokůrka (68. Průša (73. Kalina)) - Smetana (55. Čapek), Wacker, Záluský.