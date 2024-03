Fotbalové Hořovice nezažívají ideální vstup do odvet Fortuna Divize A. Jako jediný tým soutěže po dvou utkáních čekají na první jarní bodík. Po domácí prohře 1:2 se Soběslaví vyrazili Hořovičtí do Rokycan, kde sice začali výborně, ale další stoprocentní šance neproměnili a museli se tak smířit s porážkou 1:4.

Hořovice doplatily na neproměněné šance a podruhé za sebou padly | Foto: Michaela Krobová

Pod Husovými sady na soupeře hosté doslova vletěli. Už v páté minutě vystihl Vostárek rozehrávku, postupoval sám a levačkou zamířil nechytatelně na zadní tyč. Rokycany na sobě měly deku a svěřenci Ivana Pihávka toho chtěli využít. Do stoprocentních šancí se postupně dostal Wacker, Landa a znovu Wacker, buď jim ale na poslední chvíli vypíchl míč obránce nebo ztroskotali na brankáři Růžičkovi.

Ten se krátce po odehrané půlhodinovce zásadně zasloužil o vyrovnání. Jeho dlouhý nákop Černý prodloužil na Pergla, jenž svým zakončením na zadní tyč zaskočil Kotena a začínalo se opět od nuly. „Čekal jsem, že to v Rokycanech zvládneme, protože na podzim jsme doma vyhráli a navíc se soupeř nedostal prakticky za půlku. Začali jsme, jak jsme chtěli, byli jsme aktivní, důrazní a navíc hned v úvodu dali gól. Poté jsme měli další tři stoprocentní šance, které jsme měli proměnit a bylo po zápase. To se bohužel nestalo a jak to občas bývá, soupeř ve 35. minutě z první střely vyrovnal,“ komentoval první poločas kapitán hostů Jiří Mareš.

Komárov přejel Domažlice už v první půli, dvakrát se prosadil Vokáč

Rokycany do druhé půle vstoupily tak, jako Hořovice do té první. Neuplynulo ani pět minut a po standardní situaci se míč dostal před branku, kde se nejrychleji zorientoval Matas a otočil skóre. Po jednom nákopu na hranici vápna došlo k souboji Bělohlávka s Krocem, kdy byl hostující útočník faulován a exligový rozhodčí Pavel Orel nařídil pokutový kop. Ten si vzal na starost Černý a Kotenovi nedal žádnou šanci.

Hořovičtí následně mohli snížit Wackerem, ale jeho tvrdou ránu opět zneškodnil Růžička. Další velkou šanci připravil Buben pro Kosa, ale ten také nechal vyniknout domácího strážce svatyně. „Byli jsme jasně lepší a o půli jsme si říkali, že se musíme vyvarovat jakékoliv individuální chyby a být trpěliví, že si vytvoříme další šance a zápas vyhrajeme. Bohužel jsme po zaváhání stoperů a faulu dostali gól po dorážce, kdy nám nepochopitelně projde míč po zemi až před branku a necháme soupeře dorážet. Poté za mě přísná penalta a bylo to špatné. Přesto jsme měli po standardce a ze hry další tři obrovské šance, ale nebyli jsme schopni dát gól. Na konci ještě vyšel domácím jeden brejk,“ mrzí zkušeného středopolaře.

Foto:Cábelíci v derby šlapali Hostouni na paty, ale favorit sérii porážek zlomil

„Za mě tenhle zápas měl skončit 5:1 pro nás a skončil 4:1 pro soupeře, což je pro mě neakceptovatelné a těžce se mi to kouše. Je potřeba se vrátit na vítěznou vlnu od příštího zápasu a navázat na výkony a výsledky, které tenhle tým má poslední tři sezóny. Sice máme pořád mladý tým, ale už zároveň celkem zkušený a vyhraný, takže to musíme zase převést do výsledků,“ říká Jiří Mareš.

O první jarní body se Hořovice poperou příští sobotu 23. března v derby s Komárovem. Výkop utkání bude v 15 hodin.

Rokycany - Hořovice 4:1 (1:1). Branky: 35. Pergl, 49. Matas, 60. Černý (PK), 89. Kroc - 5. Vostárek. Rozhodčí: Orel - Vojáček, Zima. Diváků: 158.

Hořovice: Koten - Hlídek, Bělohlávek, Kuška, Smetana - Mareš, Vostárek, Wacker (75. Buben) - Landa, Čapek (61. Kos), Záluský.