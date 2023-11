/VIDEO/ Poslední podzimní kolo Fortuna Divize A nabídlo zajímavý souboj mezi rezervou druholigové Příbrami a Hořovicemi. Hosté na svého protivníka od začátku vlétli a zaslouženě zvítězili 4:0.

Příbram B - Hořovice 0:4. Že neproměnil penaltu, to Mareše mrzet nemuselo, jeho tým jasně vyhrál. | Video: Vojtěch Fairaisl

V základní sestavě Příbrami se objevili i někteří hráči zasahující do zápasů áčka, například Vokřínek, Anih, Brabec, Krch nebo Jandera. „Jejich sestavu jsem viděl až těsně před zápasem a překvapila mě, čekal jsem spíš četnější doplnění z dorostu než z A-týmu. V obou případech jsme věděli, že to bude těžký zápas,“ uznává kvality soupeře hráč zápasu Michal Záluský.

Hráči v zelenočerném sice vyprodukovali první střelu utkání, tu ale v klidu zneškodnil Beran. Na druhé straně hřiště se děly mnohem zajímavější věci. Nejprve Mareš vysunul Vostárka do úniku, ten se snažil přehodit brankáře Babku, jenž míč zvládl odhlavičkovat do zámezí. V 19. minutě založil Beran protiútok, Záluský udělal obránci kličku a vypálil. S jeho projektilem si Babka poradil, proti dorážce Bělohlávka už byl ale krátký. Vedení se rychle povedlo navýšit po Kosově přihrávce právě Záluskému.

Zdroj: Vojtěch Fairaisl

Obrana Příbrami byla velmi nedůsledná a po vypíchnutí míče obránci postupoval Kos společně se Záluským na Babku. Prvně jmenovaný si vybral zakončení, ale ve stoprocentní šanci zamířil vedle.

„Očekávali jsme rychlý nástup domácího týmu, ovšem jsme se rychle dostali do tempa a naší aktivitou jsme dokázali být nebezpečnější než soupeř. Bohužel, provází nás to celý podzim a opět jsme neproměnili spoustu šancí, ale nakonec jsme první poločas výsledkově i herně zvládli,“ má radost Záluský.

Těsně před poločasovou přestávkou byl nohou do hlavy zasažen hořovický obránce Smetana, který musel být odvezen na vyšetření do nemocnice. Podle nejnovějších zpráv by měl být naštěstí v pořádku.

Místo něj do druhého dějství naskočil Vokůrka a trenérovi Pihávkovi se odvděčil v 63. minutě, kdy přihrávku od Vostárka zakončil na přední tyč. Svým prvním divizním gólem definitivně uklidnil hořovické borce. Ti mohli skóre ještě navýšit po penaltovém zákroku Aniha na Čapka, ale Babka Marešův pokus zneškodnil. Právě Anih za dalších pět minut fauloval Záluského a po druhém žlutém varování byl předčasně poslán do sprch.

Zdroj: Vojtěch Fairaisl

V úplném závěru se do samostatného úniku dostal Záluský, udělal kličku Babkovi a chladnokrevně upravil na konečných 0:4. „Byl jsem namotivovaný. Celý podzim se mi celkem daří a na zápas v Příbrami jsem se hodně těšil. Seděla mi přírodní tráva a velikost hřiště, kde bylo spoustu prostoru pro náběhy, avšak o poločasové pauze jsem trochu chytal dech. Po startu druhé půle jsem se znovu dostal do tempa, ale už to nebylo to, co v první půli,“ hodnotí svůj výkon Záluský.

Zdroj: Vojtěch Fairaisl

Hořovice tak zaslouženě zvítězily a přezimují na pátém místě tabulky se ziskem 27 bodů. „Určitě jsme spokojení, ale nesmíme usnout na vavřínech. Máme před sebou zimní přestávku a musíme se připravit na jarní část sezóny, aby byla minimálně stejně tak úspěšná, jako ta podzimní. Jediná kaňka na podzimní části je naše produktivita, kterou musíme zlepšit, jelikož ještě před tímhle zápasem jsme měli záporné skóre,“ dodal Michal Záluský.

Příbram B - Hořovice 0:4 (0:2). Branky: 19. Bělohlávek, 21. a 81. Záluský, 63. Vokůrka. Rozhodčí: Duda - Mičan, Říha. ČK: 75. Anih (Příbram). Diváků: 68.

Hořovice: Beran - Hlídek, Kuška, Puchmertl, Smetana (46. Vokůrka), Mareš, Vostárek (85. Šíma), Kos (51. Čapek), Landa, Záluský (81. Kalina), Bělohlávek.