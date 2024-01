Na umělé trávě v Hořovicích se v sobotu 13. ledna odehrál první přípravný zápas dvou divizních celků - domácích Hořovic a libeňského Meteoru Praha VIII. Hosté se po podzimní části usídlili na třetí příčce Fortuna Divize B, takže se očekával kvalitní a vyrovnaný duel. Pražský celek ho vyhrál 4:1.

Hořovice podlehly v první přípravě Meteoru Praha 1:4. | Foto: Vojtěch Fairaisl

Na úvodní branku se nemuselo čekat dlouho, ve čtvrté minutě Vostárek hlavou vybídl Čapka, ten se jako štírek dostal za obranu a svoji šanci s přehledem proměnil. Své příležitosti si vypracovali i hosté v zelenobílém, chyběl jim ale klid v předfinální fázi. Další dobrou akci zakončil tvrdě, ale vedle Záluský. O několik minut později Hořovice chybovaly v rozehrávce, Meteor se zmocnil míče a po střele k bližší tyči bylo vyrovnáno.

Následovala další tři zaváhání v obraně domácích a o přestávce to bylo už 1:4. „Myslím si, že poločasové skóre 1:4 není adekvátní pro to, co se odehrávalo na hřišti. Může to působit tak, že nás soupeř výrazně přehrával. Z mého pohledu jsme vstoupili do utkání lépe, kdy jsme se dostali brzy do vedení 1:0. Přibližně do dvacáté minuty jsme měli hru pod kontrolou. Chvíli poté jsme po naší chybě v rozehrávce inkasovali, ale i nadále jsme hráli s míčem na kopačkách více my a soupeř využíval převážně protiútoky,“ říká navrátilec po zranění Václav Königsmark.

Ten trenérovi Ivanu Pihávkovi chyběl téměř půl roku. „Celkově jsem kvůli různým zraněním, možná i déle, pořádně nehrál, ale v tréninku už jsem přes tři měsíce, takže jsem se cítil docela dobře. Dal jsem si záležet na rozcvičení, abych byl připraven od začátku a odehrál první poločas co nejlépe a bez zranění. Myslím si, že kondičně jsem nezaostával, ale chybějící herní praxe byla místy znát a určitě je co zlepšovat. Zdravotně jsem to také přežil, tak snad už to bude jen lepší,“ vyhlíží lepší zítřky Königsmark.

Cábelíci si posily vyhlédli v Praze a na špičce I. B třídy

Do druhého poločasu nastoupilo osm nových hráčů. Také Meteor o přestávce i během druhého dějství udělal několik změn. Za zmínku stojí hlavně šance Kušky a Sarvaše, kdy oba mohli dostat míč do sítě hlavou. První jmenovaný ale v jasné pozici minul, Sarvašův pokus zneškodnil krásným zákrokem brankář hostů. „Druhý poločas jsem sledoval, zajímalo mě, jak si povedeme a byl jsem zvědavý hlavně na Sarvyho, který nastoupil na stoperu. Dle mého názoru druhý poločas skončil remízou zaslouženě. Na obou stranách byly k vidění brankové příležitosti, které zůstaly nevyužité,“ říká Königsmark.

„Celkově bych výsledek z prvního přípravného utkání nebral jako stěžejní věc, jsme teprve na začátku přípravy a věřím, že se budeme všichni jen zlepšovat,“ dodává. Hořovické fotbalisty čeká v pondělí další trénink a podle plánu by následující utkání měli odehrát v sobotu 3. února znovu na své UMT proti Milínu.

SK Hořovice - FK Meteor Praha VIII 1:4 (1:4). Branka Hořovic: 4. Čapek.

SK Hořovice:

1. poločas: Beran - Vokůrka, Puchmertl, Kuška, Fatka - Mareš, Vostárek, Königsmark - Kalina, Čapek, Záluský.

2. poločas: Koten - Hlídek, Sarvaš, Kuška, Smetana - Mareš, Kos, Wacker - Šíma, Bělohlávek, Záluský.