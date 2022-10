Hořovické vedení mohl navýšit Bělohlávek, ale po akrobatickém zakončení netrefil těsně šibenici. „Tři minuty před poločasem se po naší chybné rozehrávce dostal k míči domácí hráč a střelou zpoza vápna vyrovnal skóre na 1:1,“ popsal vyrovnávací gól Jahna Fairaisl.

Do druhého poločasu nevkročili hosté dobře, domácí si hned vytvořili šanci z rohového kopu, ale ani dorážka nezvrátila stav utkání na jejich stranu. Poté se hra vyrovnala a oba týmy si vytvořily gólové příležitosti. „V 63. minutě se balón do vápna odrazil na volného útočníka domácích, Bleha společně s Hlídkem ale nebezpečí zažehnali. Z rohového kopu se ale po našem nedůrazu domácí bohužel dostali do vedení 2:1,“ smutnil Fairaisl. I po obdržené brance si hosté vytvářeli šance ke skórování. Jednu takovou měl Polák v 70. minutě, s jeho dalekonosnou střelou měl brankář problém a vyrazil ji na roh. O dvě minuty později se Polák snažil ve vápně najít Bělohlávka, který ve skluzu o pár centimetrů na míč nedosáhl. „V 79. minutě měl jeden z domácích vidět červenou kartu po zákeřném zákroku na Vostárka, rozhodčí to ale posoudil pouze jako faul na žlutou. Ke konci zápasu domácí zpevnili obranu a hrozili z brejkových situací, v 82. minutě z malého vápna překopli. Nám se po zbytek zápasu nedařilo dostat k žádné vyložené šanci a domácí ještě v nastavení přidali jeden gól. Dnes jsme si mohli minimálně bod odvézt, ale bohužel naše zbytečné chyby domácí potrestali,“ dodal Vojtěch Fairaisl.

„Byl to pro nás důležitý zápas, který jsme zvládli. Věděli jsme, že soupeř dostal jen osm gólů. Od začátku jsme do něj bušili, ale následně jsme dostali gól po chybě v naší rozehrávce. Naštěstí do půle jsme srovnali, když jsme potrestali pro změnu jejich chybu. Po pauze to byl už spíš boj. Povedlo se nám dát gól z rohu, čímž jsme Hořovice zlomili,“ hodnotil duel trenér béčka Domažlic Stanislav Vítovec.

Domažlice B – Hořovice 3:1 (1:1)

Branky: 42. Jahn, 64. T. Korelus, 90. Černý – 31. Vostárek.

Rozhodčí: Karrmann, Suchánek, Čáka.

ŽK: Vojtko, Buršík - Polák.

Diváci: 60.

SK Hořovice: Bleha, Smetana, Hlídek, Puchmertl, Šíma Š., Kuška, Mareš, Polák (73. Zítek), Vostárek (79. Wacker), Bělohlávek (79. Kyncl), Landa. Trenér: Ivan Pihávek.