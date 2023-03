Hořovice začaly první jarní partii lépe než Doubravka. Jenže góly do domácí sítě nepřišly. „V prvních deseti minutách zápasu jsme si vytvořili několik slibných příležitostí. Kuška se po rohu dostal k hlavičce, která ale gólem neskončila. O chvíli později Vostárek vybídl Záluského, který ale zamířil jen do brankáře. V šesté minutě se k odraženému míči dostal Bělohlávek, ale z otočky vypálil mimo. Poté následovala série několika rohových kopů, avšak ani z nich jsme nedokázali vstřelit branku,“ litoval hořovický zpravodaj Vojtěch Fairaisl. Domácí se dostali více do hry po půlhodině hry, při jedné z jejich hlaviček byl Matěj Koten v brance připraven.