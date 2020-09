/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Hořovic chtěli potvrdit tři body ze Sedlčan před domácím publikem. Jenže proti Jindřichovu Hradci se ve třetím kole divize modrobílým nedařilo tak, jak by chtěli. V utkání dvou týmů, které letos slaví sto deset let od svého založení, měli větší radost hosté.

Divize: Hořovice - Jindřichův Hradec 0:1 | Foto: Deník / Jan Bežo

Tři body po jedné střele, která pronikla za Novákova záda, putovaly na jih Čech. „Bohužel jsme nedokázali navázat na bojovný výkon v Sedlčanech. Obě mužstva byla taková bez pohybu a bez energie. Do jisté míry to ovlivnilo počasí a nepříjemné dusno, ale to nemění nic na tom, že podmínky jsou pro obě strany stejné,“ podotkl trenér Hořovic Petr Himl.