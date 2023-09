V rámci 8. kola FORTUNA Divize A čekal fotbalisty Hořovic těžký zápas na půdě momentálního lídra tabulky. O kvalitách Mariánských Lázní se přesvědčili už na startu zápasu, kdy rychle inkasovali a nakonec prohráli poměrem 1:4.

Mariánské Lázně - Hořovice: spolužáci z Příbrami, nyní soupeři. Zleva: Jan Dvořák, Lukáš Landa, Jan Hošek | Foto: Jindřich Landa

První závažnější akce byla proměněna. Už v šesté minutě se domácí Viktoria dostala do protiútoku, který střelou na zadní tyč zakončil Kapolka. Tým z města lázeňských oplatků byl na koni a vytvářel si další šance. V průběhu poločasu se hra začala vyrovnávat, za Hořovice mohl po hezké akci vyrovnat Šíma, prudkou přihrávku ale usměrnil jen mimo tři tyče.

„Vstup do utkání se nám nevydařil, když soupeř využil rychlý brejk. Dál hrozil především soupeř, převážně v podobě standardních situací. Hru jsme následně vyrovnali a byli i mírně lepším týmem, avšak až na jednu vážnější příležitost jsme brankáře domácích neohrozili. Chyběla nám hlavně rychlost a kreativita v kombinaci, mohli jsme i lépe využít některé brejkové situace,“ zhodnotil první poločas obránce Hořovic Jan Smetana.

Druhé dějství ale začalo pro hosty ještě větším průšvihem. Během minuty obdrželi dvě branky, když nejprve po křižném centru a následné přihrávce pod sebe zakončoval Kapolka sám před Beranem. Následoval rychlý brejk, Renza utekl všem a navýšil na 3:0. Za dvacet minut byl v pokutovém území poslán k zemi Wacker, penaltu zkušeně proměnil kapitán Mareš. V úplném závěru se dostal k odraženému míči střídající Peška, proběhl přes půlku hřiště a zakončil na přední tyč.

„Do druhého poločasu jsme chtěli vstoupit aktivně a zvrátit vývoj utkání, bohužel jsme opět brzy inkasovali po zbytečných chybách, které rozhodly o výsledku utkání. Ve druhém poločase jsme byli více na míči, ale soupeř nás do větší šance nepustil a hrozil nadále z brejků. Malá naděje přišla v podobě proměněné penalty a snížení stavu na 3:1, ale i nadále to v ofenzivě byla křeč a v závěru jsme ještě inkasovali na 4:1. Soupeř zaslouženě vyhrál, toto utkání musíme hodit rychle za hlavu, poučit se z chyb a v týdnu pořádně zamakat, abychom potvrdili domácí formu a porazili v sobotu Sokolov a připsali si do tabulky další body,“ říká Jan Smetana.

Celek Hořovic v dalším kole čeká právě Baník Sokolov, který ještě v loňské sezóně hrál ČFL. V tabulce mu patří 4. místo se ziskem 14 bodů, hořovičtí mají sice stejně bodů, ale horší skóre a tak jsou pátí.

Mariánské Lázně - Hořovice 4:1 (1:0). Branky: 6. a 50. Kapolka, 51. Renza, 86. Peška – 70. Mareš (PK). Rozhodčí: Štípek – Lafek, Hányš. ŽK: Pěček, Skopový D. - Šíma. Diváků: 169.

Hořovice: Beran - Hlídek, Puchmertl, Kuška, Smetana (88. Král) - Mareš, Wacker, Landa - Šíma (77. Kalina), Bělohlávek, Buben (74. Vokůrka).