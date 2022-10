S velkým odhodláním šli fotbalisté Hořovic rokycanský plac. „Jít na hřiště a nechat tam vše co v nás je, bojovat a nevynechat jediný souboj, to bylo naše předsevzetí,“ uvedl brankář hostů Ondřej Bleha. Hosté málem Západočechy zaskočili hned v úvodu, kdy Vostárek vypálil z dobré pozice nad branku. Po většinu prvního poločasu se hrálo většinou mezi vápny. „Byl to náš nejhorší podzimní výkon. Hlavně první půle byla od nás strašidelná, málo jsme běhali a chyběla nám i agresivita,“ zlobil se trenér Rokycan Milan Dejmek.