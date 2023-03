Po úvodní porážce na Doubravce se Hořovice chystaly po rozboru utkání na Soběslav. „Řekli jsme si drobnosti v ofenzivě i defenzivě, které jsme na Doubravce udělali a které jsme chtěli do dalších zápasů vylepšit,“ řekl kapitán Hořovic Jiří Mareš, který vedl tým k výhře 2:1.

Divize: Hořovice - Soběslav 2:1. | Foto: Vojtěch Fairaisl

Do utkání proti Soběslavi vstoupily Hořovice na umělé trávě dobře. Po průniku Wackera ve čtvrté minutě zahrávali domácí penaltu. K té si stoupl kapitán Mareš a s přehledem proměnil. Od té doby ale trochu polevili a více šancí si vytvářela Soběslav, Hořovice ale držely vedení dlouho. „Brzy proměněná penalta nám úplně právě nepomohla, protože jsme začali hrát trochu profesorsky až bohorovně. Byla za faul na Wakyho, hosté se sice trochu rozčilovali, ale na některých stadionech se pískají i mnohem přísnější penalty,“ podotkl hořovický kapitán. „Utkání jsme herně nezvládli, což ovlivnila přísná penalta už v čtvrté minutě hry. Ta vyvolala hodně emocí a my už jsme se nedokázali pně koncentrovat na svůj výkon. Soupeř disponoval mimořádně rychlými hráči na křídlech a hrál ve středu hřiště jednoduše, zatímco my jsme se právě středem snažili protloukat a prohrávali tam spoustu soubojů,“ nebyl spokojen trenér Soběslavi Richard Florián.

Na konci prvního poločasu se z přímého kopu prosadil hostující Mazouch. „Vyrovnání přišlo po našich asi třech zbytečných faulech kolem vápna, a z toho třetího nás hosté bohužel potrestali. V kabině jsme se hecli a druhá půle od nás byla velmi kvalitní. Věděli jsme, že mají celkem kvalitní hráče hlavně dopředu, takže jsme chtěli být důrazní a kompaktní, což se nám celkem dařilo a navrch jsme ukázali, že umíme být nebezpeční i dopředu a nakonec jsme mohli vyhrát i vyšším rozdílem, ale bereme každé vítězství,“ předeslal věcí následující Mareš.

V 55. minutě po vyhraném osobním souboji Puchmertla se po křídle prohnal Landa a nacentroval na Čapka, který zakončil nechytatelně pod břevno a vrátil domácím vedení. „Hlavně byl ve správném prostoru a trefil dobře pod břevno, ale velký díl z gólu jde za Landysem, který to Čápovi skvěle připravil, ten konečně trefil zařízení a ne háčko. Jen tak dál,“ pochválil střelce nejzkušenější hořovický hráč.

Soběslav pak začala zjednodušovat hru a posílala dlouhé míče do vápna, to však k úspěchu nevedlo. Domácí se dostávali do rychlých protiútoků, ale vedení nenavýšili. „Celkově jsme druhou půli odehráli dobře jak dopředu, tak dozadu. Minimálně tři jasné šance jsme ještě nedali,“ uvedl Mareš.

„Nám se sice na konci první půle podařilo vyrovnat krásnou střelou Mazoucha z trestného kopu, ale víc svých šancí včetně dvou, kdy domácí vykopávali míč z brankové čáry, už jsme neproměnili. Naproti tomu soupeř jednu ze svých příležitostí využil. Ve hře o možné vyrovnání nás držel brankář Červenec, to však nepřišlo,“ rozmrzele sdělil pro Deník trenér Soběslavi.

Na hořovický tým čeká v sobotu derby v Komárově, které bude ostře sledováno. „Čeká nás další zápas, kde chceme znovu vyhrát, takže žádné velké slavení neproběhlo. Jdeme krok za krokem, mančaft má svoji kvalitu a pořád je hodně mladý, takže věřím, že kluci budou nadále hladoví po úspěchu a co nejlepším umístění na konci soutěže,“ dodal Jiří Mareš.

Hořovice – Soběslav 2:1 (1:1)

Branky: 4. Mareš PK, 55. Čapek - 43. Mazouch.

Rozhodčí: Štípek, Hrivík, Popelka.

ŽK: Vostárek, Smetana, Puchmertl, Veselý, Mareš – Boháč, Kubart, Hájek.

Diváci: 100.

SK Hořovice: Koten M., Smetana, Hlídek, Puchmertl, Kuška, Mareš, Záluský (80. Kyncl), Wacker, Vostárek, Landa, Čapek (75. Veselý). Trenér: Ivan Pihávek.

Utkání popsali Jan Bežó, Vojtěch Fairaisl a Denik.cz

