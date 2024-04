Málokdo by očekával, že fotbalisté Hořovic ve 24. kole Fortuna Divize A na hřišti Baníku Sokolov vstřelí šest branek. Po čtyřech duelech bez výhry trenér Ivan Pihávek naordinoval správnou taktiku a jeho svěřenci se po zápase radovali z výhry 6:0.

Hořovice slaví vysokou výhru v Sokolově | Foto: SK Hořovice

Středočeši v prvních sedmi kolech jarní části vstřelili pouze čtyři branky. Dnes narazili na třetí Sokolov, jehož ambicí je návrat do ČFL. Jenže od prvních minut byli aktivnější právě hosté, kteří hrozili z rychlých protiútoků. Domácí Baník se nedokázal dostat přes střed hřiště a tak se uchyloval k dlouhým nákopům, které často končily zdviženým praporkem pomezního.

V úvodu se zastřeloval Vostárek, jeho pokus zneškodnil brankář Štrunc. Následně Smetana ve skluzu vypíchl míč k Wackerovi a ten zakončil protiútok gólem střelou na bližší tyč.

Do pauzy i díky lehké teči druhou trefu přidal Záluský. „Jsem rád, že mi to tam spadlo. Je to můj první gól na jaře, konečně se ke mně znovu naklonilo štěstí, které jsem měl na podzim a po teči míč zapadl do branky,“ usmíval se dvougólový Michal Záluský.

Ve druhém dějství se čekalo na tlak domácích, místo toho ale Hořovice kopaly penaltu. Kuška byl poslán k zemi brankářem Šturcem a s nabídnutou příležitostí si poradil Vostárek. O necelých deset minut později našel Puchmertl dlouhým pasem rozběhnutého Záluského, ten si položil brankáře a skóroval do odkryté branky. „Viděl jsem, že od Lukyho letí dlouhý míč, všiml jsem si mezery v obraně a doufal, že balón propadne. To se stalo a měl jsem spoustu času na zakončení,“ popsal svůj druhý gól.

Zdramatizování odmítl reflexivním zákrokem po rohovém kopu Koten. I střídající fotbalisté domácích přiložili ruku k dílu. Nejprve se Záluský prohnal na křídle a oslovil Bělohlávka, jenž už měl lehký úkol. V úplném závěru sedmnáctiletý Průša přehodil Štrunce a svým prvním divizním zářezem stanovil konečné skóre na 0:6. „Mám radost, že jsme získali tři body a prolomili naši neproduktivitu. Snad nám to vydrží i do dalších zápasů,“ doufá Záluský.

V dalším kole borci z Hořovic hostí zachraňující se Český Krumlov. Výkop nastane v sobotu 4. května od 17 hodin.

Sokolov - Hořovice 0:6 (0:2). Branky: 20. Wacker, 41. a 56. Záluský, 48. Vostárek (PK), 76. Bělohlávek, 87. Průša. Rozhodčí: Pálek - Kračmer, Šiška. Diváků: 150.

Hořovice: Koten - Hlídek, Puchmertl, Kuška, Landa - Mareš (79. Kos), Vostárek, Wacker - Smetana (84. Kalina), Königsmark (73. Bělohlávek), Záluský (84. Průša).