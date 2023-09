Tři zápasy bez vstřeleného gólu. To byla bilance domácích fotbalistů před sobotním zápasem 7. kola FORTUNA divize A proti SK Klatovy 1898. Tentokrát se ale zadařilo, Hořovice slaví výhru 3:1.

FORTUNA divize, skupina A, 7. kolo: SK Hořovice - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 3:1 (2:1). | Foto: Deník/Martin Mangl

Do zápasu vstoupili lépe Hořovice, vytvářeli si více šancí a soupeře téměř k ničemu nepustili. Už ve 12. minutě šli do vedení, když po faulu na Wackera penaltu nekompromisně proměnil kapitán Mareš. Domácí dále pokračovali v tlaku, branku ve skluzu přestřelil Bašík. Krátce po půlhodině hry splatil trenérovu důvěru Buben, který poprvé nastoupil v základní sestavě a hned se prosadil gólově.

Jenže chvilku po rozehrávce byl v nepříjemném prostoru faulován Lukeš, který krásným obstřelem snížil na rozdíl jediné branky. Zpátky odskočit mohli domácí přibližně po minutě hry Bělohlávkem, jenž se dostal před brankáře, ale jeho střelu zastavil zaskakující obránce na brankové čáře.

„První poločas hodnotím z naší strany velmi pozitivně, záměr se kterým jsme do toho zápasu šli se plnil na sto procent. Soupeře jsme napadali hodně vysoko, důraz, soupeř dělal chyby, získávali jsme míče, z těch jsme si tvořili šance. Dali jsme dva góly, mohli jsme dát možná tři, čtyři. Dostali jsme góla kontaktního, to nás možná trošičku i vzpružilo, že jsme nic nepodcenili a myslím si, že ten první poločas byl z naší strany hodně kvalitní, musel se líbit,“ chválil své svěřence trenér domácích Ivan Pihávek.

Po změně stran to ale byli hosté, kdo určoval tempo hry. Klatovští se zlepšili, často hráli s míčem u nohou, ale žádnou brankovou příležitost si nevytvořili. V závěru navíc hlavou zpečetil výhru střídající Čapek.

„Začátek druhého poločasu nebyl z naší strany dobrý, ale to bylo určitě tím, že soupeř samozřejmě přehodnotil svoji hru, připravil se během poločasu na jiné zakládání útoků. My jsme museli sáhnout do sestavy, chvíli jsme se hledali, myslím si, že tak 10 - 15 minut to bylo od nás hodně ustrašené, ale samozřejmě pracovaly nervy na obou stranách. I přes tu herní převahu, kterou soupeř měl třeba v zakládání útoků, se nedokázal prosadit kolem našeho pokutového území, to znamená, že žádné šance si nevytvářeli a my jsme ten začátek druhého poločasu zvládli co se týká té taktické stránky,“ hodnotil druhé dějství Ivan Pihávek.

Po emočně vypjatém závěru to jsou pro Hořovice důležité tři body, navíc když na ně v sobotu čeká výlet do Mariánských Lázní, které vévodí tabulce.

SK Hořovice - SK Klatovy 3:1 (2:1). Branky: 12. Jiří Mareš (PK), 34. Buben, 83. Čapek - 36. Lukeš. Rozhodčí: Vychodil - Tupý, Novotný. ŽK: 4:6 (76. Čapek, 87. Puchmertl, 89. Smetana, 90. Jiří Mareš - 60. Janda, 60. Velfl, 64. Prokop, 84. Janota, 88. Holík, 89. Ondřej Mareš). ČK: 0:1 (88. Málek). Diváci: 180.

SK Hořovice: Beran - Smetana, Hlídek, Puchmertl, Kuška, Jiří Mareš, Wacker, Landa (90. Kalina), Buben (56. Vokůrka), Bělohlávek (81. Kos), Bašík (46. Čapek). Trenér: Ivan Pihávek.

SK Klatovy 1898: Valeš - Janota, Málek (46. Vacek), Ferko, Lávička (81. Ondřej Mareš), Janda, Mészáros, Prokop (65. Presl), Holík (81. Vaněk), Velfl, Lukeš. Trenér: Matěj Spěváček.