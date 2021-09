„Celý zápas jsme měli ve své režii. Škoda jen inkasované branky, kdy jsme nepohlídali po rohu hostujícího hráče. Brzy jsme ale srovnali a měli jsme navrch. Po minulém zápase jsme byli poměrně kritičtí směrem k hráčům a jsem rád, že si to vzali k srdci. Za tento zápas si zaslouží pochvalu,“ těšilo kouče Mýta Luboše Vašicu.

„Začátek utkání byl vyrovnaný. Po dobře kopnutém rohu jsme využili nacvičený náběh a šli do vedení. Bohužel vzápětí se za naší obranou ocitl hráč Mýta a zkušeně si došel pro penaltu. Následně jsme po rohu obdrželi gól na 2:1. Začátek druhého poločasu byl sporný, kdy ve vápně o nohu našeho obránce zakopl hráč Mýta a rozhodčí s radostí nařídil pokutový kop. Mýto bylo lepší, dovolili jsme jim ještě dvakrát skórovat. Kluci se snaží, ale chybí jim fotbalovost, zaznělo z tribuny. A to přesně vystihlo celé utkání. Na gól se nadřeme a sami ho obdržíme lehce. Musíme poctivě pracovat dál a věřit, že se nám podaří uhrát body v dalších zápasech,“ hodnotil utkání trenér Hořovic Petr Himl.

Hořovičtí fotbalisté vstoupili do divizního utkání v Mýtě slibně. Jenže vedení jim dlouho nevydrželo a nakonec odjeli s pětigólovým přídělem.

