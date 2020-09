Přeštice otevřely skóre už v 11. minutě zásluhou Kramla. „Hosté měli několik šancí, z nichž dvě proměnili. U první branky jsme nezblokovali přetažený centr z pravé strany, na zadní tyči nám chyběli hráči, celé mužstvo bylo posunuté vpravo. Přetažený míč soupeř vrátil do vápna tentokrát z druhé strany a na úrovni malého vápna proměnil. U druhého gólu došlo k nešťastnému podklouznutí Klimeše a Šmídl tváří v tvář Novákovi skóroval,“ popsal oba góly hostů Himl. „Mimo dvou nebezpečných střel jsme si však šance nevytvořili,“ dodal.

„Byl to víc boj než fotbal. Jsme rádi, že máme zápas úspěšně za sebou. Soupeř hrál na můj vkus až příliš tvrdě. Pomohla nám rychlá branka, po níž jsme se uklidnili. Hořovice jsme celý zápas prakticky k ničemu nepustili,“ myslí si spokojený lodivod Přeštic Stanislav Purkart. Druhý gól prakticky rozhodl, i když se domácí nevzdali. „Ještě byl čas utkání otočit. Kluci to rozhodně nevzdali a snažili se do konce,“ uvedl Petr Himl.

Leč gólu se domácí nedočkali, fotbalisté Přeštic tak vyhráli i popáté v řadě a hřejí se na prvním místě tabulky. Hořovice zůstávají na třech bodech.

Hořovice - Přeštice 0:2 (0:1)

Branky: 11. Kraml, 54. Šmídl. Rozhodčí: Les, Švorc, Opočenský. ŽK: Šmíd (HOŘ). Diváků: 150.

SK Hořovice 1910: Novák J., Klimeš, Mihálik, Šmíd (70. Mencl), Hlídek, Bělohlávek (74. Smetana), Balvín, Zítek (81. Kuchař), Mareš, Braniš (46. Novák M.), Mach. Trenér: Himl.