„Věděli jsme, že to bude jiný zápas než minulý týden nebo ty ostatní zápasy, kdy jsme byli na balónu spíše my. Lom má na divizi dobrou kvalitu na míči, dobře kombinuje, a tak jsme věděli, že musíme podat zodpovědný a běžecky náročný výkon, abychom uspěli jako na jaře doma,“ řekl kapitán Hořovic Jiří Mareš.

Jeho tým mohl jít do vedení v prvním poločase. „Měli jsme hned v úvodu velkou šanci, když jsem vysunul Filipa Čapka, který šel sám na gólmana, ale bohužel nedal. Poté ještě několik střel, se kterými si poradil jejich gólman nebo byly zablokovány. Soupeř měl opticky více ze hry, ale do zakončení se prakticky nedostával,“ popsal úvodní dějství Mareš.

Utkání to bylo velmi vyrovnané, pro sebe ho nakonec zkraje druhého poločasu uzmuli hostující hráči vlastní trefou domácího Filipa Rydvala. „Gól padl po trestňáku ze strany, kdy si jejich obránce na přední tyči srazil míč do brány,“ radoval se kapitán hostů, který dodal: „Ve druhé půli jsme trefili břevno a měli nějaké brejky, které jsme nedotáhli. Soupeře jsme i přes jeho velikou snahu nás zatlačit pustili asi jen do dvou zakončení, s kterými si poradil Blehič (gólman Bleha).“

Hořovice poskočily se ziskem sedmi bodů na čtvrté místo v A divizní skupině. „V kabině jsme si pořádně zařvali, jsou to cenné body, v Lomu se nevyhrává snadno. Já jel rovnou do Prahy do práce, ale kluci určitě měli cestu zpět příjemnou,“ byl spokojen Jiří Mareš.