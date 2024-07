Na rozjezd do Hořovic přijede příbramský Spartak, který momentálně hraje I. A třídu (6. ligu) a v kádru má zvučná jména jako například Miroslav Slepička či Daniel Tarczal. Následně se Pod Remízkem představí i třetiligová FK Příbram.

O tři dny později vyrazí hořovická družina do Dobříše a poslední červencový den bude patřit druhému předkolu MOL Cupu, ve kterém budou Hořovičtí hostit rivala z Komárova. Generálku odehrají v Sedlčanech. První mistrovský zápas se uskuteční opět proti nováčkovi na domácím hřišti, tentokrát z jižních Čech přijede celek Hluboké nad Vltavou.

Rozpis přípravy

SO 13.7. Hořovice - Spartak Příbram 10:30

ST 24.7. Hořovice - FK Příbram 18:00

SO 27.7. Dobříš - Hořovice 10:30

ST 31.7. 2. předkolo MOL Cupu Hořovice - Komárov 18:00

SO 3.8. Sedlčany - Hořovice 10:30