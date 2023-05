Divizní fotbalisté Hořovic vyrazili do Českého Krumlova, aby prodloužili velmi dobrou sérii. Sice nevyhráli, ale bodový zisk z jihu Čech berou.

Hořovice slaví bod po návratu z Krumlova. | Foto: Vojtěch Fairaisl

„Oproti podzimnímu střetu jsme začali mnohem lépe. V prvních minutách jsme měli několik slibných náznaků, ale nedokázali jsme vyprodukovat střelu. V deváté minutě se naší obranou prodral jeden z domácích, Mareš nebezpečí ale zažehnal včasným skluzem. Šanci ke skórování měl Polák, odražený balón z hranice velkého vápna ale poslal nad branku,“ popisoval úvodní dění hořovický zpravodaj Vojtěch Fairaisl.

"V prvním poločase nás soupeř překvapil aktivní hrou a nasazením. My nevyužívali našich krajních prostor a nemohli se z toho dostat. Soupeř měl jednu tutovku a je třeba říci, že nás gólman podržel,“ řekl trenér domácích Václav Domin.

Ve 24. minutě si hosté vypracovali obrovskou příležitost Mareš mířil pod břevno, ale jeho pokus vyrazil brankář nad branku. „O několik minut později za dlouhým nákopem sprintoval Čapek, ale posledním dotykem si míč ukopl a obránce ho stihl zakřižovat. Po půlhodině hry si po centru Landy domácí téměř vstřelili vlastní gól, nakonec z toho byl jen roh,“ litoval Fairaisl.

Český Krumlov toužil po hořovickém skalpu.“Do druhého poločasu jsem místo Růžičky poslal na hřiště Strapka, vrátili jsme se k fotbalu po křídlech, vytvořili si i šance. Remíza je nakonec asi spravedlivá, ale dá se to považovat i za ztrátu, protože jsme šli dvakrát sami na gólmana a neproměnili to. Soupeř ve druhém poločase neměl žádnou šanci. Měl jen pár standardek, jinak se nedostal do našeho vápna, uvedl Václav Domin."

„My jsme se sice stále snažili tvořit, ale hra už se více vyrovnávala a Krumlov nás chvílemi i přehrával. Domácí se mohli prosadit, když se před Frýdlem objevil osamocený útočník. Našeho gólmana sice přehodil, ale zamířil mimo. Hned po rozehrávce jsme se dostali do šance i my, po centru Mareše na přední tyč vystřelil Polák a vybojoval roh, po němž Puchmertl skákal sám, ale zamířil nad,“ řekl Fairaisl.

Největší příležitost zápasu viděli diváci v 67. minutě.“Podržel nás Frýdl, který v souboji jeden na jednoho zvítězil a míč udržel. Poté se hra uklidnila a žádnou větší šanci už jsme neviděli. Z Českého Krumlova si tak vezeme zasloužený bod. Příští zápas nás čeká na domácí půdě v sobotu 6. května od 17 hodin proti FC Rokycany,“ dodal Vojtěch Fairaisl.

Český Krumlov - Hořovice 0:0

Rozhodčí: Pena, Mičan, Mazanec.

ŽK: Matuška, Kuna - Königsmark.

Diváci: 196.

SK Hořovice: Frýdl, Smetana, Hlídek, Puchmertl, Kuška, Mareš, Wacker (86. Záluský), Polák, Vostárek, Landa, Čapek (46. Königsmark). Trenér Ivan Pihávek.