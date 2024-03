/VIDEO/ První kolo jarní části Fortuna Divize A rozehrály Hořovice slušně, produktivní ale byla Soběslav. Po vyrovnaném průběhu utrhl vedení na stranu hostů Tadeáš Hájek a svým gólem zajistil tři body pro Jihočechy.

Hořovice - Soběslav 1:2, brankář Beran v poslední minutě mohl z trestného kopu vyrovnat, ale jeho protějšek Červenec zachránil. | Video: Vojtěch Fairaisl

V prvních minutách měli šance domácí, Záluský ze strany napálil spojnici. Po dalším centru Záluského hlavičkoval Čapek nad. Poté napálil soběslavský Kubart tyč a z další šance po rohovém kopu otevřel skóre Boucník.

„Do zápasu jsme vstoupili dobře, ale po obdržené brance se karta trošku obrátila a otěže převzal soupeř. Občas jsme řešili některé situace špatně až naivně. První poločas nebyl z naší strany dobrý, chtěli jsme se před domácím publikem představit lépe, ale soupeř nám to nedovolil,“ zhodnotil první poločas vedoucí Hořovic Jan Laube.

Druhý poločas začal dobře pro svěřence Ivana Pihávka. Střídající Wacker se dokázal brzy prosadit, ale pět minut po jeho brance vrátil vedení hostům Hájek. Další velké šance měl ze standardní situace Vostárek, dále mohli vyrovnat Záluský, brankář Beran nebo Kos.

„Ve druhém dějství jsme chtěli hru oživit střídajícími hráči a to se nám povedlo, když v 54. minutě střídající Wacker po standardní situaci Mareše a vyhraném souboji Martina Kušky zakončil nekompromisní střelou na 1:1. Tím jsme se dostali do zápasu, ale bohužel z rychlého protiútoku naše obrana nezachytila náběh a tím jsme prohrávali 1:2. Na konci jsme se po dalším střídání a zjednodušení hry dostali do dvou až tří šancí na vyrovnání stavu, ale body nám to bohužel nepřineslo,“ dodal Laube.

Hořovice tak vstoupili do jarních odvet prohrou 1:2. Další kolo zajíždí do nedalekých Rokycan, kde se představí v sobotu 16. března od 15 hodin.

Hořovice - Soběslav 1:2 (0:1). Branky: 55. Wacker - 31. Boucník, 60. Hájek. Rozhodčí: Mičan - Schveinert, Špindlerová. Diváků: 106.

Hořovice: Beran - Hlídek, Puchmertl, Kuška, Smetana - Mareš, Vostárek, Bělohlávek (76. Kos) - Landa (65. Vokůrka), Čapek (54. Wacker), Záluský.