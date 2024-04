Už v první minutě se hezky uvedli domácí, brankář Koten byl ale na zakončení na zadní tyč připraven. I další šanci zažehnal společně se Smetanou Koten. V 16. minutě byla hostující střela tečovaná, Koten ji vleže vykopl nohou, ale u dorážky byl první Vaněk a rozvlnil síť.

Hosté museli dotahovat, nebezpečně střílel Mareš, gólman domácích ale jeho pokus vytěsnil na rohový kop. V poslední desetiminutovce prvního poločasu z dálky střílel Záluský, jeho pokus byl ale zblokován a odrazil se přímo do běhu Wackerovi, jehož střela do protipohybu brankáře znamenala vyrovnání. „Jednoduchý zápas nemůžeme čekat nikdy. Klatovy jsou sice dole, ale mají kvalitní kádr,“ uznal záložník Hořovic Nikolas Wacker.

Komárov s Tachovem prohrával, dvěma góly utkání otočil Lukavský

V závěru prvního dějství byli na koni domácí, gól Kortána nebyl uznaný pro ofsajd a v následném závěru nejprve Smetana vyhlavičkoval míč na brankové čáře a poté se za Kotenem otřáslo břevno.

Po přestávce se do zakončení tlačily oba kluby, ale ani jednomu se nepodařilo trefit branku. Trochu více na pozoru se musel mít Koten, ale ani on nemusel vytáhnout žádný důležitý zákrok. „Bod byl určitě zasloužený, za mě jsme byli i lepší na balónu i celkově ve hře. Teď nás čekají Mariánky, určitě to nebude jednoduché, i když teď pětkrát prohráli. My si ale jdeme pro tři body, to je jasný,“ sebevědomě dodal Wacker.

Výkop utkáni proti Mariánským Lázním bude v sobotu 20. dubna od 17 hodin na stadionu v Hořovicích.

Klatovy - Hořovice 1:1 (1:1). Branky: 17. Vaněk - 35. Wacker. Rozhodčí: Novotný - Izugrafov, Cigáň. Diváků: 200.

Hořovice: Koten - Hlídek, Bělohlávek, Kuška, Smetana - Mareš, Vostárek, Wacker - Landa (73. Buben), Königsmark (73. Kos), Záluský (91. Kalina).