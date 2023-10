V desátém kole Fortuna Divize A se tým divizních Hořovic vydal na jih Čech. Po dvou nevydařených zápasech chtěli hořovičtí fotbalisté v Českém Krumlově bodovat naplno. To se jim nakonec po gólu kapitána Mareše povedlo. Paradoxní je, že při jediné trefě se radovaly obě strany. Nejdřív domácí, protože jejich gólman pokus Mareše kryl, jenže pořekadlo o prvním vyhrání se naplnilo, protože vůdce hostů opakovanou ranou trefil dokonale.

Český Krumlov - Hořovice 0:1 | Foto: Vojtěch Fairaizl

Výborný vstup do utkání měly Hořovice. Už ve druhé minutě dostal výborný míč od Berana Záluský, vystřelil ale pozdě a jeho pokus byl zblokován. Další šanci měl Vostárek a následně Landa s Hlídkem, domácí brankář ale branku zamkl. I nadále tlačili hosté, Čapek centroval na Vostárka, který přestřelil. V poslední minutě prvního poločasu střílel Vostárek a hlavou dorážel Landa, ani tyto slibné pokusy ale neskončily v síti.

„Myslím si, že jsme do zápasu vstoupili dobře. Měli jsme tam několik gólových příležitostí, ze kterých jsme bohužel gól nedali. Celkově za mě byla první půle jasně v naší režii, soupeře jsme do ničeho nepustili, akorát tomu chyběl ten gól, který by nám strašně pomohl. Beru to trošku i na sebe, protože jsem tam měl nějaké příležitosti,“ mrzí středopolaře Hořovic Lukáše Vostárka.

Zdroj: Vojtěch Fairaizl

Druhé dějství bylo více vyrovnané a i domácí měli útočné choutky. „Druhý poločas už byl vyrovnanější, ani na jedné straně už k vidění moc šancí nebylo. Řešili jsme některé situace špatně, bylo to takové hektické. Nehráli už jsme tak jako první poločas. Ale naštěstí se nám povedlo dát ten jeden gól,“ říká Vostárek.

V 76. minutě byl v pokutovém území faulován Puchmertl a k pokutovému kopu se postavil hořovický kapitán Mareš. Jeho střelu brankář vyrazil, ale Mareš byl u dorážky první a těžkým kopem dostal míč do sítě. „Ke konci zápasu tam měl soupeř nějaký tlak hlavně z dlouhých autů a nákopů, až na jednu šanci jsme ho ale ustáli,“ těší Vostárka.

Několik sekund před závěrečným hvizdem nakopl míč domácí brankář. Do hlavičky šel Vokůrka, zjevně frustrovaný Kuna se vůbec nedíval na míč a Vokůrku zbytečně dohrál. „V poslední minutě zápasu došlo ještě k nepříjemné situaci, za mě jasný úmysl od soupeře, kdy Ráďa Vokůrka odhlavičkoval míč a soupeř do něj nepochopitelně vletěl. Ráďa byl značně otřesený a musel odjet do nemocnice. Ale mám zprávy, že by měl být v pořádku a to je hlavní,“ dodává Lukáš Vostárek.

Hořovice se tak po důležité výhře usadily na šestém místě a v sobotu Pod Remízkem vyzvou čtvrtý Petřín Plzeň.

Český Krumlov - Hořovice 0:1 (0:0). Branka: 76. Mareš. Rozhodčí: Říha - Šlajs, Pena. ŽK: 2:1. Diváků: 135.

Hořovice: Beran - Hlídek, Kuška, Puchmertl, Smetana (78. Vokůrka) - Mareš, Wacker (9. Buben (14. Šíma)), Vostárek - Landa, Čapek (78. Čapek), Záluský.