V Hořovicích se hrálo na umělé trávě, což Přeštice zpočátku moc nekousaly. „Na umělém povrchu trénujeme, jsme na něj zvyklí a víme, že je zde menší prostor pro kombinaci. Od toho se odvíjely taktický pokyny,“ uvedl trenér domácích Petr Himl. Jeho tým se potýká s marodkou, všichni marodi ale žili s týmem. „Týmovost se v Hořovicích výrazně zlepšila. Byl to jeden z cílů před začátkem sezony.“

Do vedení mohli jít hráči Hořovic na konci první půlhodiny, ale brankář hostů Jaroslav Rojík vytáhl fantastický zákrok. Po následném rohu dokonce domácí vstřelili gól, když míč vylétl ze skrumáže do sítě. Ale nebyl uznán. „Bavili jsme se o tom v kabině a správnost výroku pomezního rozhodčího, který zběsile signalizoval faul našeho útočníka můžeme zpochybňovat, ale nic s tím nenaděláme,“ uznal Himl. Přeštice pak do konce poločasu začaly domácí přehrávat, vyústěním byla branka po přesné nekompromisní střele Tadeáše Přibáně. Uznání branky se domácím moc nelíbilo. „Tady se neměřilo stejným metrem. Myslím, že náš obránce byl rukama odstrčen a tudíž faulován,“ vyjádřil své mínění kouč modrobílých.

Ve druhé půli nejprve chytil brankář Jaroslav Novák obrovskou šanci, zdálo se, že hosté přeberou iniciativu, ale domácí zmobilizovali síly a začali být víc nebezpeční. „Řekli jsme klukům, že musí makat bez ohledu na výsledek. Na tabuli se budeme dívat až po devadesáté minutě. Kluci dnes makali a bylo vidět, že jsme do nich dostali tu správnou oddanost týmu. Navíc atmosféra byla o něco lepší než jindy. Možná tomu pomohla menší vzdálenost diváků u hřiště,“ řekl Himl.

Společně se domácí mohli zaradovat po vyrovnávací brance, kterou zaznamenal skvěle hrající Jan Pyšek. „Byla to odměna za tlak a pracovitost. Míč jsme do branky doslova dotlačili i s brankářem,“ usmíval se domácí trenér. Chvíli poté musel rozhodčí řešit nastalou situaci u laviček. Odnesl to vyloučení asistent trenéra Roman Mihálik. „Úmyslné podražení hostujícího couvajícího hráče nohou v přerušené hře před technickou zónou domácího družstva mimo hrací prostor. Asistent 2 v klidu opustil technickou zónu,“ popsal v zápise hlavní arbitr Jaroslav Procházka.

Závěr utkání zvládli domácí dobře takticky. „Sahali jsme i po výhře. Už zápas v Lomu byl hoden výhry nebo minimálně remízy,“ řekl kouč Hořovic, který pak sledoval vztek hostů, kteří některým hráčům domácích spílali. Zvláště náhradník, který nosí míče, se hrubě obouval do střelce domácího gólu Jana Pyška. „Někdo z Přeštických nám říkal něco o karmě, že se nám to všechno vrátí. Za prvé jsem to vůbec nepochopil, když nám nebyl uznán regulérní gól a nebyla odpískána penalta. A za druhé mne překvapilo, že právě Přeštičtí říkají něco o karmě. Soupeř nesouhlasil s umělým povrchem a taky se mu nelíbilo, že dostali nakopáno a ztratili body. Na hřišti ale nic nepředvedli,“ má jasno Himl.

Minulý výkon s Lomem a nynější s Přešticemi jsou signálem, že s Hořovicemi se musí počítat. „Jasně! Jdeme nahoru a budou se dít věci. Děkujeme všem za potřebnou podporu,“ dodal Petr Himl, jehož tým zajíždí k dalšímu utkání v sobotu do Katovic.

Hořovice – Přeštice 1:1 (0:1)

Branky: 77. Pyšek – 35. Přibáň.

Rozhodčí: Procházka, Hányš, Hoch. ŽK: Pyšek, Kraus, Novák (o poločase) – Böhm, Vohrna. ČK: 78. Mihálik (HOŘ asistent trenéra).

Diváků: 120.

SK Hořovice: Novák, Smetana, Kraus, Kuška, Mareš, Königsmark (90. Vokůrka), Pyšek, Klimeš, Majid, Mencl, Záluský. Trenér: Himl.