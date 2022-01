„Do zápasu jsme šli s tím, že uděláme maximum pro výhru. První dva zápasy přípravy se nám nepovedlo zvládnout podle našich představ a výhru jsme potřebovali. Věříme, že nás to nastartuje a dokážeme na vítězství navázat. Já osobně jsem nastoupil na levém kraji zálohy a měl za úkol podporovat útok, ale samozřejmě si i vše odbránit,“ řekl po utkání střelec hattricku Václav Königsmark, kterého v domácím celku doplnili Mareš, Mencl a Kyncl.

„Všechny tři góly jsem vstřelil v úvodu utkání, přičemž první byl gól na 1:1, kdy se mi povedlo dobře zakončit nájezd na brankáře z levé strany. Druhý gól padl po střele z první do protipohybu brankáře. Hattrick jsem dovršil z penalty, pro kterou si Pyšák (Jan Pyšek) zkušeně došel. Do kasy za to něco nejspíš bude, ale přiznám se, že nevím ani kolik,“ usmíval se střelec Königsmark. „Keni mě překvapil, s jakým klidem zakončoval, protože na tréninku zrovna střelba v jeho podání není optimální,“ pousmál se kouč Pihávek, který dodal: „Jinak k jeho výkonu moc připomínek nemám, ale určitě i on ví, že má na víc!“

Hořovice si tak na turnaji připsaly první výhru. „Po zápase jsme zápas nehodnotil. To je náplň dalšího tréninku. Příprava je dle nastaveného postupu, snažíme se o celkové vyšší nastavení trénovanosti,“ dodal Ivan Pihávek. „Pod novým trenérem pracujeme více s balonem a při tréninkách je více hry. To je pro mě příjemná změna,“ zubil se Václav Königsmark.

V dalším utkání turnaje prohrála Povltavská FA s ČAFC Praha 1:4.

Další přípravné utkání sehrají Hořovice už ve středu od 18 hodin proti béčku 1.FK Příbram. V rámci zimního turnaje se pak utká v sobotu od 10 hodin ČAFC Praha s Unionem Cerhovice.