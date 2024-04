Fotbalisté Hořovic v jednadvacátém kole Fortuna Divize A nestačili na pražskou Aritmu. Po první neproměněné šanci domácích se hosté oklepali a svou poctivou defenzivu vyšperkovali dvěma brankami, tudíž si do Prahy odvezli tři body.

Lukáš Puchmertl v utkání s Aritmou (prohra 0:2). | Foto: Autor: Milan Průša ml.

Jako první zahrozil už ve čtvrté minutě po protiútoku Záluský, jeho zakončení levačkou se ale nevešlo mezi tři tyče. Následně proti zakončení Trenkwitze zasáhl Beran. Po dvaceti minutách hry Kuška zaváhal v rozehrávce, míče se zmocnili Pražané a Dostál po samostatném úniku trefil tyč.

Krátce po odehrané půlhodině musel být nuceně vystřídán brankář Ondřej Beran a jeho místo nahradil Matěj Koten. „Z mého pohledu to zápas neovlivnilo, Mates je taky kvalitní brankář a góly padly po našich chybách, než že by nás on nepodržel. Snad bude Ondra v pořádku,“ doufá obránce Hořovic Lukáš Puchmertl.

Těsně před poločasem hosté udeřili. Kubrovu střelu z vápna před Kotenem nechytatelně tečoval Dostál. „Dostat gól před půlí je vždycky nepříjemné. Aritma šla do kabiny klidnější a věděla, že druhou půli nikam nespěchá a my musíme. Mě mrzí, že gól nebyl po nějaké hezké akci soupeře, kdy by nás vykombinovali, ale pramení z naší laxnosti a nedůrazu v našem vápně. Nedůraz a laxnost nás ale provázela víceméně celý zápas až do prvního vystřídání, které nás aspoň trochu oživilo. Stejně jsme ale nebyli schopni si vytvořit kloudnou šanci. Aritma hraje jednoduchý fotbal a na nás to platilo,“ mrzí Puchmertla.

Cábelíci vezou z Vltavínu zlatý bod, naděje na záchranu stále žije

Po změně stran se hosté kompletně zaměřili na obranu a Hořovice se téměř nedostaly k zakončení. O jedinou střelu na branku se postaral Záluský a gólman Roub ji ukryl v rukavicích. Krátce poté hosté vyřešili protiútok a Komárkem se dostali do dvoubrakového vedení. Za zmínku stojí již jen šance Kosa, jehož pokus byl ale zblokován.

„Mě osobně zase mrzí to, že jsme schopni takový zápas odehrát doma, kde bychom měli být my ti dominantní a neměly by se odsud vozit body takhle jednoduše. V ofenzivě se nám dlouhodobě nedaří. Nejsme schopni si vytvářet šance a když už ano, tak neproměníme. Chybí nám kanonýr. Musíme na tom zapracovat, protože by byla škoda, abychom nějakým výrazně špatným jarem shodili práci, kterou jsme odvedli na podzim,“ dodal Lukáš Puchmertl.

V nastavení byl ještě vyloučen hostující Macháček za úmyslné šlápnutí na ruku Vostárka. V dalším kole jedou Hořovice na půdu zachraňujících se Klatov. Výkop utkání bude v sobotu 13. dubna v 16:30 hodin.

Hořovice - Aritma 0:2 (0:1). Branky: 44. Dostál, 68. Komárek. ČK: 92. Macháček (Aritma). Rozhodčí: Chládek - Vnuk, Louda. Diváků: 150.

Hořovice: Beran (32. Koten) - Hlídek, Puchmertl, Kuška, Smetana - Mareš, Vostárek, Wacker (56. Königsmark) - Záluský (69. Buben), Bělohlávek (56. Kos), Landa.