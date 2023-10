V minulém kole vybojovali fotbalisté Hořovic důležité body na hřišti Českého Krumlova a svůj výkon chtěli potvrdit v jedenáctém kole Fortuna Divize A Pod Remízkem proti Petřínu Plzeň. Nepovedlo se, hosté slavili výhru 4:2.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Martin Mangl

Dvě neproměněné šance ze začátku zápasu hosté tvrdě potrestali. První střela Bělohlávka byla tečovaná na roh, později se Vostárek dostal přes dva hráče do vápna, ale vystřelil jen do brankáře. Už v 10. minutě se radovali plzeňští hráči, přízemní centr prošel až na zadní tyč, kde ho do sítě dorazil Lisý.

A brzy bylo ještě hůř. Puchmertl fauloval ve vápně a Petřín dostal výhodu v podobě pokutového kopu. Beran si na střelu sáhl, ale i přesto skončila v síti. „Bohužel jsme podle našich představ nezvládli začátek zápasu a už v 10. minutě jsme prohrávali 0:1. Musím vypíchnout výbornou hru Petřína v individuální části, hlavně v soubojích jeden na jednoho. Z toho pramenil gól na 0:2, kdy jsme propadli hned dvakrát v souboji s jedním hráčem a napotřetí se nám ho bohužel podařilo zastavit až nedovoleným způsobem a Petřín kopal penaltu,“ hodnotí první půli obránce domácích Martin Kuška.

Ještě před změnou stran mohl skóre zkorigovat Vostárek, míč už dostal do sítě, ale byl máván ofsajd. Ani střela Záluského neměla gólové parametry a tak šli domácí do kabin s dvougólovou ztrátou.

Začátek druhého poločasu byl pro Hořovice noční můrou. Za šest minut obdrželi po dvou chybách dvě branky a rázem to bylo 0:4. „Do druhého poločasu jsme vstoupili katastrofálně, kdy jsme dvěma slepenými góly prohrávali už 0:4 a tento stav už se těžko otáčí. Nicméně jsme i přesto zabrali a dokázali jsme snížit nejprve po skvěle proměněné penaltě od našeho kapitána Jirky Mareše a poté po krásné střele Michala Záluského z dálky,“ říká Kuška.

I přes zlepšený výkon za stavu 0:4 se domácím povedlo skórovat jen dvakrát a body si zaslouženě odvezli hosté z Petřína. „V posledních pěti minutách zápasu jsme měli tři velké šance na minimálně vyrovnání zápasu, bohužel jsme zklamali ve finální části a musíme přijmout prohru. Snad se nám podaří uloupit body venku v Domažlicích a zlepšit si tak náladu do závěrečné fáze podzimní části divize,“ dodává Martin Kuška.

Hořovice - Petřín Plzeň 2:4 (0:2). Branky: 55. Mareš (PK), 87. Záluský - 10. Lisý, 23. Bednář (PK), 49. Demeter, 51. Vodrážka. Rozhodčí: Tupý - Lepič, Matyš. ŽK: 4:3. Diváků: 150.

Hořovice: Beran - Hlídek, Puchmertl, Kuška, Smetana - Mareš, Vostárek, Bašík (55. Čapek), Záluský, Landa, Bělohlávek.